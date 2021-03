Sériová čierna pasažierka: 69-ročná žena precestovala polovicu sveta. Do lietadla sa vždy prepašovala

Aj keď cestovanie v aktuálnej situácii možné nie je úplne na sto percent, stále sa nájdu odvážlivci, ktorí krajinu svojho pobytu na pár dní opustia a oddýchnu si v exotických destináciách. Svojho času to robila – aj keď mimo pandemických časov – aj dnes 69-ročná Marily Hartman, ktorej sa podaril neskutočný kúsok – letecky a zadarmo precestovala polovicu sveta. To ju ale napokon dostalo aj do väzenia.

„Sériová čierna pasažierka“ – to je prezývka, ktorú si vyslúžila 69-ročná Američanka. Tá rada cestovala, nemala však dostatok peňazí na to, aby mohla míňať tisícky dolárov za predražené letenky. Vymyslela si preto spôsob, ako ušetriť a zároveň sa do cieľovej destinácie dostať zadarmo. To sa jej podarilo dovedna viac ako 30-krát. Keďže ale nešlo o legálny spôsob cestovania, skončila za mrežami. Teraz sa žena menom Marilyn Hartman podelila o tipy, ako to celé dokázala, píše web televíznej stanice CBS Chicago.

Serial stowaway: 21 airport incidents involving Marilyn Hartmanhttps://t.co/pE9UFYL14T pic.twitter.com/gW3Zy2EAoI — Chicago Tribune Graphics (@ChiTribGraphics) October 13, 2019

Preletela svet bez letenky

Príbeh Marilyn fascinuje nielen preto, že precestovala viac ako 30 štátov sveta, ale najmä tým, že to dokázala veľmi bizarným spôsobom. Do lietadla sa jej vždy podarilo prepašovať bez akejkoľvek letenky. Pozoruhodné pritom je, že jej na to takmer 15 rokov nikto neprišiel.

Dnes si už Marilyn odpykáva svoj trest, no o tom, ako sa jej podarilo sa prepašovať na palubu lietadiel, sa rozhovorila pre médiá. A jej príbeh skutočne fascinuje.

Ako sama prezradila, prvýkrát načierno letela v roku 2002, kedy sa jej podarilo dostať sa na palubu lietadla z Chicaga do Kodane. V ten istý rok absolvovala dokonca aj let do Paríža. Do lietadiel sa jej darilo zakaždým dostať vďaka veľmi jednoduchému triku a viac-menej aj jej hereckému talentu. Pri bezpečnostných kontrolách vždy len povedala, že s niekým cestuje. Je pozoruhodné, že takúto detinskú výhovorku sa jej darilo používať niekoľko rokov a absolútne beztrestne.

Let za takmer 3500 dolárov najväčším úspechom

Rok 2014 bol však pre ňu a jej koníček v cestovaní načierno nie príliš vydarený – prvýkrát ju totiž prichytili, keď letela zo San Jose v Kalifornii do Las Vegas. Obvinenej Marilyn vtedy klepli po prstoch a sudca jej len udelil finančnú pokutu. Ani to však ženu v rokoch od cestovania neodradilo a lietanie načierno si užívala ďalšie štyri roky.

Precestovala takto krížom-krážom ďalšie štáty USA, dokonca v januári 2018 sa jej podarilo dostať sa do Londýna. Tento výlet považuje dokonca za svoj „najúspešnejší“, pretože už medzi pracovníkmi bezpečnostných služieb bola známou postavičkou a aj napriek tomu sa jej podarilo dostať sa na let v hodnote 3482 dolárov.

Výlet do Londýna bol však pre Marilyn opäť zlomový v tom horšom zmysle slova. Opäť ju zadržali a obvinili, udelili jej podmienku a bola pod dohľadom probačných pracovníkov. Ani to však nepomohlo a Marilyn aj napriek tomu, že jej hrozilo väzenie, opäť Chicago opustila. Osudným sa jej stal október 2019, kedy ju zadržali na letisku O´Hare v Chicagu a poslali rovno do väzenia.

Príbeh Marilyn poukazuje na nedostatočné kontroly

Marilyn si odpykávala trest za vlámanie, krádež a porušenie podmienky. Vo väzení strávila 500 dní, kde jej ale neskôr diagnostikovali bipolárnu poruchu. Vďaka tomu sa jej na kauciu podarilo dostať do domácej väzby a akýkoľvek jej pohyb je monitorovaný náramkom na nohe. Aktuálne ju čakajú ďalšie súdy.

Zatiaľ nie je jasné, aká budúcnosť čaká notorickú čiernu pasažierku. Jej obhajoba však bude s najväčšou pravdepodobnosťou vystavaná práve na bipolárnej poruche, ktorá je hlavným dôvodom jej neustáleho cestovania bez potrebných palubných lístkov.

Na druhej strane ale ukázala, že kontroly na letiskách nie sú dostatočne dobre zvládnuté a cez bezpečnostných pracovníkov sa dokáže dostať prakticky ktokoľvek. Stačí na to dokonca aj taká trápna výhovorka, akú využívala Marilyn.