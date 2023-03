Seriál Stranger Things miluje, no cíti, že už musí skončiť. Hlavná postava informovala o 5. sérii, fanúšikov nepoteší

Po skončení temnej štvrtej série fanúšikovia netrpezlivo sledujú akékoľvek indície, ktoré by mohli aspoň niečo prezradiť o pokračovaní príbehu. Podľa dostupných informácií má byť piata séria definitívne posledná. Bude v nej aj David Harbour?

Šerif Hopper

Od prvej časti je postava šerifa Hoppera spojená s mysterióznym príbehom z Hawkinsu. Inak to nebude ani v ďalšej sérii, ktorá má byť v rámci Stranger Things posledná, informuje Unilad. David Harbour, ktorý šerifa stvárňuje, hovoril o svojich plánoch na nasledujúci rok. Medzi nimi nechýba ani spomínaný seriál, ktorý podľa predstaviteľa Hoppera prišiel do fázy, kedy by mal skončiť.

Podľa jeho vlastných slov od začiatku natáčania uplynulo už 9 rokov a cíti, že by sa všetci mali pohnúť ďalej a príbeh detí z Hawkinsu ukončiť. A to aj napriek tomu, že seriál miluje. Všetci by si mali vo vlastných kariérach vyskúšať niečo nové, no zároveň dodáva, že ukončenie Stranger Things nebude príjemné. Je to skrátka smutný fakt života, že raz musia skončiť aj dobré veci.

Nové séria sa ešte netočí

Harbour priznal, že príprava na štvrtú sériu mu dala zabrať. Jeho postava sa totiž ocitla vo veľmi špecifickej situácii v krutom a mrazivom ruskom väzení. Žiaľ, ako vyplýva z vyjadrení z Comic Conu, práce na piatej sérii sa ešte nezačali a fanúšikovia sa tak v dohľadnej dobe pokračovania iste nedočkajú. Najoptimistickejšie odhady sú, že posledná séria by mohla uzrieť svetlo sveta v druhej polovici roka 2024.

Prequel v nečakanej forme

Netflix prekvapil, jeho prvý prequel k mega-hitu Stranger Things nebude vo forme seriálových častí na streamovacej službe. Namiesto toho vymysleli divadelnú hru Stranger Things: The First Shadow, píše ScreenCrush. Rozprávať bude príbeh o prvých rokoch mesta Hawkins a jej súčasťou budú aj mladšie verzie postáv zo série, vrátane Jima Hoppera a Joyce.

Hru napísala Kate Trefry, ktorá tiež pracuje na seriáli Stranger Things ako spisovateľka a spoluvýkonná producentka. O réžiu Prvého tieňa sa postará Stephen Daldry, ktorý má za sebou filmové hity ako Billy Elliot či The Hours, ako aj javiskové produkcie Billy Elliot či The Inheritance. Bratia Dufferovci, tvorcovia Stranger Things, sú zároveň kreatívnymi producentami hry.