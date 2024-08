Seriál Dunaj, k vašim službám, bude čeliť konkurencii. Takéto zmeny pripravila televízia Joj, fanúšikovia sa potešia

Televízia Joj na najbližšiu sezónu mení svoju štruktúru. Kým Markíza prichádza na jeseň s klasickým programom, a to s obľúbenými seriálmi a reality šou, Jojka jej chce konkurovať trochu netradičnejším spôsobom.

Informoval o tom portál MediaBoom. Markíza bude v pondelok vysielať seriál Druhá šanca, v utorok a vo štvrtok Dunaj, k vašim službám a v sobotu zábavnú šou Možné je všetko. Okrem toho už druhý rok po sebe bude v hlavnom vysielacom čase dominovať Farma, ktorá sa bude vysielať aj v piatok a v nedeľu. Kým Markíza sa drží zaužívaného, Jojka urobila výrazné zmeny.

Bude to dobrá konkurencia?

Šou Česko Slovensko má talent odštartuje televízia v nedeľu 1. septembra a následne sa bude vysielať v strede týždňa, kedy bude konkurovať Extrémnym premenám na Markíze od 4. septembra. Seriál Nemocnica dostane taktiež nový vysielací čas a aj počet epizód. Bude sa vysielať len raz do týždňa, a to v utorok od 3. septembra. Vo štvrtok proti konkurenčnému Dunaju postaví novú sériu seriálu Kriminálka Kraj, a to od 5. septembra.