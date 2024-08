Seniori, na toto si dávajte veľký pozor. Cestovanie zadarmo nie je samozrejmosťou, splniť musíte tieto podmienky

Ak chcete cestovať vlakmi zadarmo, musíte splniť niekoľko podmienok. Ako informuje portál Pravda, cestovať zadarmo alebo so zľavou môžu okrem seniorov aj deti do šiestich rokov, žiaci a študenti do 26 rokov.

Dôležité je, aby ste sa registrovali. Pokiaľ ide o seniorov, nad 62 rokov máte nárok na zľavu 100 percent z cestovného od Železničnej spoločnosti Slovensko, keď sa zaregistrujete. Následne sa len preukážete cestovným lístkom a preukazom, ktorý dostanete pri registrácii. Keď na preukaze nemáte fotografiu, budete sa preukazovať aj dokladom totožnosti.

Aké podmienky musíte splniť?

„Na využívanie 100 % zľavy z cestovného je potrebné teda dosiahnuť vek 62 rokov a zaregistrovať sa do systému ZSSK, získať na základe registrácie preukaz ZSSK, na ktorý sa priznáva 100 % zľava z cestovného, pred cestou si treba zabezpečiť cestovný lístok na 100 % zľavu z cestovného. Pri kontrole vo vlaku sa treba preukázať preukazom ZSSK, na ktorý sa priznáva 100 % zľava z cestovného (ak neobsahuje fotografiu aj preukazom totožnosti) a cestovným lístkom na 100 % zľavu z cestovného, okrem tratí so SVS,“ vysvetlil portál.

Na túto zľavu má nárok občan Slovenskej republiky od 62 rokov, osoba od 62 rokov so štátnym občianstvom členského štátu EÚ a osoba od 62 rokov s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ. Nesmiete tiež zabudnúť na to, že si pred cestou musíte zabezpečiť lístok. Okrem toho však vo vlakoch kategórie RR, R, Ex, SC, EC, EN je lístok naviazaný na konkrétny spoj a počet miest s takýmito lístkami je často obmedzený.

Taktiež nie je možné, aby na tento zľavnený lístok cestoval niekto iný. Taktiež je dobré overiť si, aké zľavy ponúkajú jednotlivé mestá a obce.