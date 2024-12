Seniori, dajte si pozor, aby ste neprišli o časť dôchodku. Môže sa to stať každému, neodkladajte preto nevyhnutné

Dôchodok je téma, ktorá sa týka každého z nás. Niekomu do dôchodku chýba už len zopár rokov, iní si naň ešte dosť dlho počkajú. Nájdu sa však aj ľudia, ktorí sa na toto obdobie netešia a plánujú ostať aktívni aj potom, ako im vznikne nárok na starobný dôchodok.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Ženy zväčša odchádzajú do dôchodku skôr ako muži, keďže sa ich dôchodkový vek kráti o vychované deti. Nie všetci seniori, ktorým vznikne nárok na dôchodok, však doň hneď odídu.

Na čo si dať pozor

Nárok na dôchodok seniorovi vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, pričom nárok má, ak získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Buď ho za neho odvádzal zamestnávateľ, ak mal riadny pracovný pomer, alebo si ho platil ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo si ho dobrovoľne platil sám, či ho za neho, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

Vo všetkých prípadoch pritom platí, že si senior musí o dôchodok zažiadať. Urobiť tak musí v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec spíše žiadosť o jeho priznanie. Termín na spísanie žiadosti sa pritom odporúča vybaviť si mesiac vopred.

Nie všetci sa však hrnú do dôchodku hneď po splnení podmienok. Napriek tomu, že majú vek na to, aby mohli byť dôchodcovia, pokračujú v pracovnej činnosti. V tomto prípade by si však mali dať pozor na to, aby neprišli o časť svojho dôchodku. Nárok na starobný dôchodok totiž síce nezaniká uplynutím času, no vzťahuje sa naň premlčanie.

„Ak poistenec žiada starobný dôchodok priznať od spätného dátumu, na jeho nárok sa môže vzťahovať premlčacia lehota. Nárok na výplatu starobného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý starobný dôchodok alebo jeho časť patrili,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.