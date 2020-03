Sánkovanie po žeravej sopke či chytanie tornád. Najnebezpečnejšie turistické atrakcie, ktoré vás môžu stáť život

Pri výbere dovoleniek niektorí vyhľadávajú odpočinok na azúrovo modrých plážach, iní sa tento čas snažia využiť aktívne. Sú však aj turisti, ktorých cieľom je adrenalín v podobe nebezpečných miest a často bizarných atrakcií, pri ktorých ich môže jediná chyba stáť život.

V turistickom ruchu sa čoraz viac objavujú pojmy ako Dark, Grief či Thanatourism. Čo ich spája, je úzka skupina nadšencov, ktorí vyhľadávajú lokality či atrakcie, ktoré súvisia s nebezpečenstvom alebo smrťou. Za „poriadny zážitok“ sú ochotní zaplatiť nie iba peniazmi, ale aj ohrozením vlastného zdravia. Takýchto ponúk môžeme nájsť množstvo po celom svete. Pozrime sa na tie najnebezpečnejšie z nich.

Sánkovanie po žeravej sopke

Adrenalínový športovec Daryn Webb v roku 2004 prišiel s novým extrémnym športom kombinujúcim sánkovanie a horúcu sopku. Konkrétne na sopke Cerro Negro v Nikaragui, ktorá naposledy vybuchla v roku 1999, no je stále aktívna. Dobrodružstvo ohrozujúce ľudské životy nastáva už pri samotnom stúpaní. Povrch sopky má totiž teplotu 32 stupňov Celzia a trvá približne hodinu, kým túto horúcu prechádzku smerom hore odvážlivci zdolajú.

Na jej vrchole si oblečú špeciálny kostým. Dosky, na ktorých sa spúšťajú, sú špeciálne vyrobené na tento šport z dreva a kovových častí. Jednu dosku je možné použiť iba na dve jazdy, pretože po nich jednoducho zhorí. Udržať sa na doske pri spúšťaní nie je jednoduché a kontakt človeka s horúcou sopkou pri rýchlosti spúšťania sa, je pre život nebezpečný. Ako informuje portál Laidback Trip, cena za jednu jazdu je 25 dolárov (22 eur).

Skok z vrtuľníka nad kráter aktívnej sopky

Aktívna sopka Villarrica v Čile sa stáva atrakciou pre tisícky turistov, ktorí sa každý rok vyberú na jej vrchol, spolu so skúsenými sprievodcami. Sopka dokáže byť nevyspytateľná a preto je tento výlet nepredvídateľný. Ešte väčší adrenalínový zážitok môžu zažiť odvážlivci, ktorí sa rozhodnú vyskúšať bungee jumping z helikoptéry priamo nad jej kráterom.

Stránka Bungee prináša kompletný zážitkový balíček, ktorý vrátane zoskoku nad horúcou sopkou obsahuje aj rafting na rozbúrenej vode a občerstvenie. Jeho cena je však poriadne vysoká, a to takmer 16-tisíc dolárov (14 600 eur).

Návšteva bane s vybuchovaním dynamitov

Exkurzia v strieborných baniach Bolívie priblíži svojim návštevníkom autentickosť života baníkov pri ťažbe. Či je však aj bezpečná, je otázne. Táto baňa si totiž vzala už množstvo životov. Ako prvé sprievodcovia zavedú dobrodruhov na trh, kde kúpia pre baníkov dary v podobe alkoholu, cigariet a dynamitov, ktoré neskôr v podzemí odpália. Prašné prostredie a úzke uličky však pod týmto tlakom môžu rozpútať peklo. A to doslova.

Kvôli neriadeným ťažbám je stabilita bane narušená, to však baníkom nezabraňuje v tom, aby kvôli adrenalínovému zážitku pre turistov odpaľovali dynamit.

Hľadači tornád

Zažiť tornádo ako z katastrofického filmu môže byť pre niekoho nočnou morou. Nájdu sa však aj jedinci, ktorí takéto nebezpečné dobrodružstvo doslova vyhľadávajú. Každoročne sa tak vydávajú na miesto nazývané Tornado Alley. Ide o oblasť Spojených štátov, kde je výskyt tornád najväčší. Kým sa im väčšina ľudí snaží vyhýbať, títo hľadači tornád chcú zažiť adrenalín, ktorý táto veterná smršť prináša.

Ako uvádza oficiálna stránka Tornado Hunter, ktorá tieto výlety poskytuje, „exkurzie“ sa konajú v mesiacoch máj až jún a cena za túto nebezpečnú atrakciu je 3 600 dolárov (3 289 eur). Za túto sumu sa musíte snažiť predpovedať počasie a správne vystihnúť chvíľu a miesto epicentra tornáda. Nie je nutné dodávať, že jedna chyba môže stať ľudský život.

Naháňanie bleskov

Okrem hľadania tornád sú pre ľudí fascinujúcimi aj blesky. Napriek tomu, že zásah bleskom môže byť smrteľný, niektorí sa predsa len vydávajú do Venezuely. Miesto Maracaibo je známe tým, že ho zasiahne viac ako tisíc bleskov za hodinu, a práve na tom sa rozhodli niektorí podnikaví jedinci vybudovať svoj biznis.

Expedícia do srdca tisícich bleskov sa ponúka na dva alebo tri dni a počas noci si návštevníci môžu vychutnať až desať hodín bleskov.

Najnebezpečnejšia cesta na svete

Rebríčku najnebezpečnejších ciest sveta kraľuje „Cesta smrti“ Yungas v Bolívii. Každoročne sem prichádza 25-tisíc odvážlivcov, ktorí si jej zdolanie chcú pripísať na svoj zoznam. Na svedomí má však množstvo obetí na ľudských životoch. Preto je jasné, že jej prechod nie je vôbec bez rizika a jednoduchý.

Pri zdolaní úzkej, 64-kilometrovej cesty treba dbať na vhodný bicykel v bezchybnom stave. Ceny tejto adrenalínovej jazdy sa líšia, najlacnejší celodenný adrenalínový výlet začína na 65 dolároch (59 eur).

Ako z inej planéty

Púšť v severovýchodnej Etiópii s názvom Danakil je jednou z najhorúcejších oblastí na svete. Denné teploty tu v priemere siahajú na 50 stupňov Celzia. Je sopečnou pustatinou, na ktorej území je minimum kyslíka a množstvo jedovatých plynov. To znamená, že je pre život človeka nesmierne nebezpečná. Ako však informuje portál Orange Smile, napriek tomu je u turistov veľmi obľúbená.

Jedovaté plyny, ktoré pochádzajú zo stále aktívnej sopečnej oblasti, majú na zdravie človeka negatívny dopad. Jej návštevníci to ale riskujú, aby spoznali unikátne miesto, ktoré vyzerá ako z inej planéty.

K zábave zneužívajú zvieratá

K tomu, aby sa človek zabavil, častokrát neohrozuje iba svoj život, ale aj životy zvierat. Jednou z najdiskutovanejších atrakcií spojených so zvieratami sú práve býčie zápasy. Predstavte si však, že by ste v jedno popoludnie mali vyjsť do ulíc a zachraňovať pred zúriacimi býkmi svoj život.

Konkrétne ide o súčasť festivalov, ktoré sa konajú každoročne po celom Španielsku. Dokonca sa z nich stala medzi turistami jedna z najvyhľadávanejších miestnych atrakcií. Najznámejší beh býkov sa koná v meste Pamplona v rámci 9-dňového festivalu Sanfermines.