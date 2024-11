S výhrami sa roztrhlo vrece: Slovákovi tesne ušlo viac ako sto miliónov, no aj tak vyhral obrovskú sumu

Slovensko má opäť nového boháča, ktorý ale zároveň mohol vyhrať oveľa viac. Na účet si výherca pripíše 876-tisíc eur, no nechýbalo veľa a bolo by to 105 miliónov.

Obrovská výhra mu padla v hre Eurojackpot a Slovák sa o ňu podelí aj s dvoma ďalšími šťastlivcami z Nemecka a z Nórska. Všetkým trom pritom do 105 miliónového jackpotu chýbalo len jedno číslo, jedna z dvoch dodatkových loptičiek. Otázkou však zostáva, ako veľmi ich to mrzí, pretože aj nižšia výhra je veľmi príjemná. Výherné čísla boli 2, 3, 34, 38, 49 a dodatkové čísla 10, 11.

Viacero slovenských výhercov

S výhrami na Slovensku sa pritom v poslednom čase roztrhlo vrece. Iba minulý týždeň sme vás informovali, že ďalší Slovák zo Žilinského kraja si na účet pripísal 500-tisíc eur. Išlo o hru Lotto. Obrovská výhra mu padla v prvom poradí druhého ťahu hry.

Zaujímavosťou je, že tento rok ide už o štvrtého Slováka, ktorý v tejto hre vyhral pol milióna. Ďalší traja získali jackpot z prvého ťahu. „Najvyššia výhra v prvom ťahu hry LOTO bola doteraz v tomto roku dosiahnutá v nedeľu 10. marca. Mala hodnotu 4 804 824,35 eura,“ dodal Tipos.