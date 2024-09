S Titanicom sa deje niečo strašné, toto ho postihne o pár rokov: Nová expedícia k vraku objavila aj vzácny artefakt

Spoločnosť RMS Titanic Inc uskutočnila počas júla a augusta expedície k slávnemu vraku parníka, ktorý sa po strete s ľadovcom navždy potopil na dno Atlantiku v roku 1912. Dve diaľkovo ovládané ponorky vyhotovili viac ako 2 milióny fotografických snímok a viac ako 24 hodín záznamu vo vysokom rozlíšení. Na ich základe vedci zistili smutný fakt: Titanic už o pár rokov na dne Atlantiku nebude.

Nové fotografie totiž ukázali, že loď sa skutočne v dôsledku mikroorganizmov na dne Atlantického oceána pomaly, ale isto rozkladá. Dôkazom je záber na provu lode a jej zábradlie, z ktorého už asi 4,5 metra chýba, píše web BBC.

Ikonický záber na vrak už vyzerá inak

„Prova Titanicu je skrátka ikonická – aj vďaka všetkým momentom v popkultúre – a je to to prvé, čo vám napadne, keď premýšľate o vraku. Teraz už tak ale nevyzerá,“ cituje slová riaditeľky zbierok spoločnosti RMS Titanic Inc Tomasina Ray. Tá expedíciu realizovala.

Ako Ray uviedla, na fotografiách je jasne vidieť, ako sa stav vraku každým dňom zhoršuje. A je viac než isté, že jedného dňa sa Titanic rozpadne celý. Koľko to bude trvať, nevie nikto.

Tím odborníkov, ktorí viedli expedíciu a vyhodnocovali zábery predpokladá, že časť zábradlia odpadla niekedy v priebehu uplynulých dvoch rokov. Počas poslednej expedície tam totiž ešte bolo.

Stratený artefakt chcú vytiahnuť a vystaviť

Okrem smutných zistení sa ale podarilo objaviť aj dávno stratený artefakt, a síce sochu Diany z Versailles. Tá bola ozdobou luxusného salónika pre pasažierov prvej triedy.

„Keď sa ale Titanic pri potápaní rozlomil na dve časti, salónik sa roztrhol a socha pristála v poli trosiek,“ uviedol pre BBC James Penca, expert na Titanic a všetko, čo s ním súvisí.

Zaujímavé je, že sošku sa podarilo spozorovať a odfotografovať už aj Robertovi Ballardovi, ktorý v roku 1986 vrak lode objavil. Nebola však známa jeho presná poloha. Teraz sa vie, že leží tvárou nahor v sedimentoch v poli trosiek. Snahou spoločnosti RMS Titanic Inc bude sošku budúci rok z dna Atlantického oceánu vytiahnuť a vystaviť v múzeu.