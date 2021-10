S hraním nemala skúsenosti, v skutočnosti je modelka. Herečka zo seriálu Squid Game pobláznila svet

Seriál Squid Game sa krátko po vydaní stal jedným z najúspešnejších a najsledovanejších titulov v histórii Netflixu. Vďaka popularite seriálu sa ale do popredia pozornosti dostali aj jeho účinkujúci, z ktorých najvýraznejšie vyčnieva šarmantná herečka a supermodelka, Jung Ho-yeon.

Novinka Squid Game neoslávila ešte ani jeden mesiac od vydania, no už teraz okupuje vrchné pozície v obľúbenosti aj sledovanosti po celom svete. Kórejská šou si za ostatné tri týždne získala milióny fanúšikov a z obsadených hercov spravila nielen národné superhviezdy. Príkladom je najmä mladá herečka Jung Ho-yeon (27), ktorá v seriáli stvárnila postavu Kang Sae-byeok. Dokonalým potvrdením toho, ako veľmi vás môže vo svete presláviť účinkovanie v sledovanej televíznej šou, je fakt, že počet jej sledovateľov na Instagrame od vydania Squid Game narástol z približne 400-tisíc na astronomických 19,2 miliónov (k 12.10.2021, pozn. autora).

Slávna už dávno pred vydaním seriálu

Rodáčka zo Soulu sa pred Squid Game dlhodobo presadzovala ako modelka na tých najjagavejších svetových mólach. S modelingom začala, keď mala len 16 rokov, pričom v tej dobe zaujala na podujatí Soul Fashion Week. Postupne sa z nej stala vyhľadávaná supermodelka, ktorú si v roku 2016 vzala pod patronát ikonická značka Louis Vuitton. Pre módny emblém LV pracuje ako globálna ambasádorka už piaty rok, no jej kvality a modelingový potenciál jej za ostatné roky vyniesli spolupráce s ďalšími zvučnými značkami ako Chanel, Hermès, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Burberry či DSquared2.

Portál Models ju vďaka odvedenej práci v roku 2018 zaradil do prestížneho zoznamu TOP 50 modeliek sveta, čo len utvrdilo jej silnú pozíciu v brandži. Jung Ho-yeon si teda vytvorila silnú influencerskú pozíciu ešte dávno pred nakrútením Squid Game, no známa bola “len” pre modelingovú komunitu. Paradoxne, s figurovaním v seriáloch či filmoch nemala žiadne skúsenosti, keďže až do angažmánu v Squid Game bola súčasťou zopár reklamných spotov pre vyššie uvedené značky.

Rola v Squid Game v nej spôsobila pochybnosti

Jedna z najpopulárnejších žien v Južnej Kórei si účinkovaním v kontroverznom seriáli určite otvorila ďalšie obrovské dvere do sveta. Ako však sama priznala, jej prvé pocity vôbec neboli spojené s radosťou a nadšením.

„Prvá vec, ktorú som si vtedy povedala, bola: Prečo ja? Keď som sa to dozvedela, bola som veľmi šťastná, ale zároveň som mala pocit, akoby ma ovládol ešte väčší strach. Pomyslela som si, ďakujem veľmi pekne za príležitosť, ale dokážem to urobiť?” opisuje v rozhovore pre W Korea herečka Jung Ho-yeon svoje pocity hneď po tom, čo sa dozvedela o obsadení v seriáli.

Do jej výkonu však vložil dôveru aj režisér Hwang Dong-hyuk, ktorý jej postavu, Kang Sae-byeok opisuje ako najviac nevinnú osobu v seriálovom dianí. Neskôr nabrala sebavedomie aj samotná Jung.

„Myslím, že som rolu Sae-byeok dokázala postupne prijať bez väčších ťažkostí, pretože som jej podobná. V roku 2016 som odišla z domu do zahraničia, aby som pokračovala v modelingu. Veľa času som však trávila celkom sama. Ten pocit osamelosti pri pokuse vydržať a žiť nie je až taký rozdiel,” dodala Jung.

Vďaka Squid Game sa aj ona teší obrovskej popularite hlavne na sociálnych sieťach, kde nielenže za extrémne krátky čas nazbierala milióny sledovateľov, ale zároveň sa stala najsledovanejšou kórejskou herečkou na Instagrame.