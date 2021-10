Začína sa Squid Game v reálnom živote. V tejto krajine organizujú prvé hry, pravidlá však nepotešia každého

Od vydania tohto seriálu na platorme Netflix neubehol ešte ani mesiac, no Squid Game si aj napriek tomu dokázal získať celosvetovú popularitu. Zmyslom tejto šou sú detské hry pre dospelých, ktorých pevnou súčasťou je brutalita, krv či smrť. Ošiaľ, ktorý táto tvorba vyvolala, prinútil tvorcov posunúť interakciu s fanúšikmi na vyšší level. Výsledkom je skutočný Squid Game, prirodzene s niekoľkými obmedzeniami.

V dnešnej dobe náročného filmového, respektíve seriálového fanúšika je pomerne ťažké nájsť titul, ktorý by si v krátkom časovom období dokázal získať obrovskú masu priazvcov. Mierne zvrátený, krvavý, ale zároveň aj zábavný Squid Game to však zvládol. Dokonca sa môže zdať, že svet sa od 17. septembra rozdelil len na tých, ktorí Squid Game milujú a na druhú skupinu, ktorá to síce nevidela, ale za to o tom všade počúva. Tak či onak, Squid Game je aktuálnym hitom, ktorý sa podľa Insideru čoskoro začne diať aj v realite.

Veľa podobností, no žiadna krv

Kultúra a možnosti zábavy v Spojených arabských emirátoch sú známe po celom svete. Najnovšie si však v Abú Zabí prídu na svoje najmä fanúšikovia Netflixu či modernej seriálovej tvorby. Turisti v hlavnom meste Emirátov totiž budú mať šancu zažiť skutočný Squid Game, ale, samozrejme, bez vrážd, zranení a krviprelievania. Za myšlienkou aj organizáciou stojí Kórejské kultúrne centrum v Spojených arabských emirátoch, ktorého zámerom je rekonštrukcia niektorých hier zo seriálu pre dva tímy s 15 účastníkmi.

Podľa webu Kórejského kultúrneho centra sa počas akcie budú hrať štyri zo šiestich hier, ktoré ste mohli vidieť v nakrútenom seriáli. Patria sem výzvy “Red Light Green Light” (Červené svetlo, zelené svetlo) a „Dalgona Candy“, ktorých popularita priniesla nové trendy aj na sociálnu sieť TikTok. Hráči si tiež môžu vyskúšať hry „Marbles“ a „Ddakji“ (preklápanie papiera), ktoré sú v sérii tiež k dispozícii. Táto udalosť sa bude v Spojených arabských emirátoch konať už v utorok 12. októbra 2021, pričom organizátori pripravili pre nadšencov dva časovo-oddelené vstupy. Celkovo si tak Squid Game v Abú Zabí zahrá 60 ľudí.

Zatiaľ čo v seriálovom Squid Game je potenciálny výherca motivovaný finančnou výhrou, v Abú Zabí sa o žiadne peniaze nehrá. Simulácia bude trvať 2 hodiny s turnajovou taktikou, ktorá vypadávajúcich núti opustiť “hraciu plochu” a hru sledovať spoza okien.

“Hry v seriáli môžu pôsobiť trochu brutálne, aby maximalizovali dramatický prvok pre diváka. Všetky hry v šou sú však obľúbené medzi kórejskými deťmi od minulosti po súčasnosť,” povedal Nam-chan Woo, riaditeľ kultúrneho centra v Emirtácoh pre denník Khaleej Times.

Novinka, ktorá spôsobila totálny ošiaľ

Podľa verejného rebríčka Netflixu mal seriál Squid Game premiéru 17. septembra a jeho popularita ho raketovo vyšvihla na prvé miesto v sledovanosti v USA. V skratke ide o drámu v kórejskom jazyku, ktorá je o zúfalých jednotlivcoch s vážnymi ekonomickými ťažkosťami. Pre týchto ľudí už nie je iné východisko, len sa pridať medzi 456 hráčov a v sérii smrteľných výziev modelovaných podľa hier kórejských detí a v nádeji dúfať, že získajú jackpotovú cenu 38 miliónov dolárov.