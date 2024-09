S citrusmi sa deje po celom svete niečo desivé. Pestovatelia si s tým nevedia rady, môže to skončiť katastrofou

Mnohí z nás nedajú dopustiť na čerstvo odšťavenú pomarančovú šťavu a pili by ju prakticky neustále. Ak ste na tom rovnako, potom si pomaranče vychutnávajte, kým to ide. Existuje totiž riziko, že pomarančovníky, či vo všeobecnosti citrusy, čaká veľmi nepriaznivé obdobie.

Dôvodom je šíriaca sa choroba huanglongbing, ktorú môžeme v slovenčine jednoducho označiť za chorobu zelenania citrusov. Momentálne devastuje citrusové sady v Ázii, Amerike a v niektorých afrických krajinách.

Ako uvádza článok na portáli The Conversation, svetová produkcia citrusov narastá, no narastá aj šírenie tejto choroby, pričom ekonomické vplyvy sú drastické. V Brazílii klesla produkcia o pätinu, no na takej Floride klesla až o 90 %.

V tomto štáte USA, ktorý je známy svojou produkciou pomarančov, zmizli tisícky pracovných miest a cena bežného pomarančového džúsu sa v priebehu roka zdvojnásobila.

Zelenajúca choroba

Chorobou huanglongbing spôsobuje baktéria rodu Candidatus Liberibacter. Tá sa vyživuje na lyku, ktoré vedie v strome miazgu a živiny. Výsledkom je, že jednotlivé dráhy v strome sa blokujú, podobne ako cievy u človeka pri trombóze.

To spôsobuje, že produkty fotosyntézy potom nedokážu byť distribuované po strome a po dlhšej asymptomatickej fáze nastane vnútorné poškodenie a viditeľné žlté škvrny na listoch. Plody sa deformujú, sfarbujú sa nazeleno a zhorknú, čo znemožňuje ich predaj.

Následne začnú vysychať vetvičky, potom konáre a po niekoľkých rokoch hynie celý strom.

Problematický hmyz

Baktérie sa šíria dvomi druhmi hmyzu – Diaphorina citri a Trioza erytreae. Tento malý okrídlený hmyz podobný voškám sa živí šťavou rastlín, a keď je infikovaný spomínanou baktériou, tak ju šíri po ďalších citrusoch.

Európa sa zatiaľ chorobe vyhýba, avšak v oblasti Stredomoria sa už nositelia choroby objavili pred 10 rokmi, pravdepodobne v dôsledku obchodovania s citrusovými rastlinami.

Najväčším problémom je, že neexistuje žiadne okamžité riešenie. Infikovaný strom nie je už možné zachrániť. Vynakladajú sa nemalé finančné prostriedky na nájdenie účinného opatrenia ako zabrániť šíreniu nákazy, no zatiaľ iné ako postreky či ničenie napadnutých stromov neexistuje.

Existujú ale odrody odolné voči nákaze, a tak je možné experimentovanie krížením a vznikom hybridných rastlín, ktoré by mohli problém vyriešiť. To ale potrvá niekoľko rokov a pestovatelia by v takom prípade museli vymeniť celé sady, čo môže byť pre niektorých farmárov finančne likvidačné.