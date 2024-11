Rytmus sa ukázal v podobe, v akej ho mnohí nepoznajú. Fanúšikovia sú dojatí z toho, akým je otcom

Hoci na prvý pohľad pôsobí ako tvrdý raper, čoraz viac dáva o sebe vedieť, že aj on má citlivú dušu. Či už to bolo vyznanie Jasmine pri príležitosti Dňa sv. Valentína, alebo narodeniny ich spoločného syna Sanela, ktorý je pre nich celým vesmírom, zdá sa, že srdce má na správnom mieste.

Článok pokračuje pod videom ↓

Predviedol sa v podobe, na akú mnohí ľudia nie sú zvyknutí. O to viac si Patrika „Rytmusa“ Vrbovského obľúbia, lebo zistia, že za drsným obalom sa skrýva rozcítený človek. Prispela k tomu nielen jeho manželka Jasmina Alagič, ale hlavne syn Sanel, ktorý v lete oslávil už 5. narodeniny. Odkedy sa ich rodina rozrástla o nového člena, ťažko skrývajú dojímavé pocity z toho, čo obaja zažívajú ako rodičia.

Zábava so synom

Hoci sa nemôžu sťažovať na nedostatok pracovných aktivít, ostane čas aj na bláznenie sa so synom. Venujú mu pozornosť, ako len môžu. O tom, že Sanel má o zábavu postarané, svedčí video, ktoré zverejnil Rytmus nedávno na Instagrame. Možno na ňom vidieť rapera v domácom oblečení, ako tancuje doma so svojím synom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking



Ukázal, že aj on sa rád zabáva a nezabúda na svojho syna, pri ktorom všetky pracovné povinnosti idú bokom. Na prvom mieste je zábava a fakt, že sa môže úplne uvoľniť. Otec so synom si užili svoj čas plnými dúškami. „Living best life. Majte krásnu nedeľu,” napísal raper do popisku k videu.

Ako zareagovali fanúšikovia?