Zimná uzávera končí, je čas vyraziť do Tatier. 10 turistických trás, vďaka ktorým spoznáte naše veľhory

V Tatranskom národnom parku sa dnes končí sezónna uzávera. Po sedem a polmesačnej prestávke tak budú môcť návštevníci využívať všetky značkované turistické trasy vrátane prechodov cez vysokohorské sedlá a chodníkov, ktoré vedú na turisticky sprístupnené štíty, informuje SITA. Začína teda obdobie, kedy si Tatry môžeme vychutnať dosýta. Prinášame niekoľko tipov na jednoduchšiu aj náročnejšiu turistiku, z ktorej si odnesiete nezameniteľný zážitok zo spoznávania slovenských hôr.

Bielovodská dolina

Bielovodská dolina sa ako jedna z mála na slovenskom území nachádza na severnej strane Tatier. Práve vďaka tomu je absolútnym unikátom našej krajiny. Severná expozícia totiž v minulosti podnietila vznik najmohutnejšieho a najdlhšieho horského ľadovca na našom území. Prechádzka ňou pripomína prechádzku Alpami a podľa mnohých je najkrajšou tatranskou dolinou.

Kriváň

Kriváň je jedným so symbolov našej krajiny. Na takmer 1495 metrov vysoký vrchol sa dostanete napríklad z Troch Studničiek po zelenej alebo po modrej, z odbočky pri Jamnickom plese. Ďalšou možnosťou je výstup zo Štrbského plesa po červenej značke. Ak sa na Kriváň vyberiete, myslite okrem iného aj na to, že sa cestou nenachádza žiadna vysokohorská chata a preto si zabaľte dobré zásoby. Najmä vody, ktorú budete v horúcich dňoch potrebovať.

Rysy

Chata pod Rysmi je jedinou horskou chatou v Tatrách, kde sa počas zimy po vlastných nedostanete. Preto je teraz ideálna doba na stretnutia poľských a slovenských turistov na našom spoločnom a obľúbenom vrchole Rysy. Výstup z Popradského plesa je náročnejší a pripravte si naň celý deň.

Priečne sedlo

Túra na Priečne sedlo je označovaná za najnáročnejšiu značenú turistickú túru na Slovensku. 1600 výškových hore a 1600 dolu. Viac ako 23 km dlhý okruh zo a do Starého Smokovca cez Priečne sedlo, vám potrvá bezmála aj 10 hodín. Koľkokrát sa rozhodnete otočiť, je individuálne. Oplatí sa však zotrvať a na zoznam vysokohorskej turistiky si pripísať tú najobtiažnejšiu. Priečne sedlo je totiž výzvou pre každého turistu.

Jahňací štít

Jahňací štít ponúka jeden z najkrajších výhľadov v celých Vysokých Tatrách. Pozorovať z neho môžete Belianske Tatry, Lomnický štít či dokonca Pieniny. Ako uvádza stránka Združenia cestovného ruchu Tatry.sk, ide o túru vhodnú pre zdatnejších turistov. Pri výletoch na horách je dôležité nepodceniť svoje sily a myslieť na to, že príroda dokáže byť nevyspytateľná. A podľa toho je dôležité si ich aj plánovať.

Slavkovský štít

Hovorí sa, že do roku 1813 mohol byť najvyšším vrcholom celých Tatier. Potom sa však z jeho vrcholu do Veľkej studenej doliny zrútili obrovské skalné bloky a výška Slavkovského štítu poklesla na dnešných 2452 metrov nad morom. Aj v tomto prípade teda ide o náročnú a dlhú túru, na ktorú je si potrebné vyčleniť celý deň. Napokon ale zážitok, ktorá získate, bude stáť za to.

Tichá a Kôprová dolina

Tichá a Kôprová dolina patria medzi obľúbené tatranské doliny. Ako zdôrazňuje portál Turisticky, môžu sa pýšiť aj prívlastkami najdlhších dolín vo Vysokých Tatrách. Dostupné sú vďaka asfaltovej ceste aj pre cyklistov, takže ak by ste okrem turistiky chceli poznať Tatry aj na dvoch kolesách, toto je dobrá možnosť.

Velické pleso

Ako uvádza portál Kam na výlet, Velické pleso sa nachádza vo vyhľadávanej Velickej doline. Niet sa čomu čudovať. Ponúka nádherné a fotogenické scenérie, ktoré mnohým turistom vyrazia dych. Výstup je stredne náročný a môžete si vybrať hneď z niekoľkých trás.

Hlavný hrebeň Západných Tatier

Na prvý pohľad to mohlo vyzerať tak, že uzávera chodníkov v TANAP-e sa týka len Vysokých Tatier. Pravdou však je, že rozsiahle obmedzenia platia aj v tých Západných. Preto sa v najbližších mesiacoch môžete opäť dostať aj na krásnu hrebeňovku Západných Tatier. Tie totiž stoja rovnako za pozornosť, ako Vysoké Tatry, o čom svedčí aj obrovský turistický záujem o ich spoznávanie.

Sezónna uzávera v Tatranskom národnom parku trvá od 1. novembra do 15. júna. Dotýka sa celkom 37 turistických trás, z ktorých všetky nájdete na tomto odkaze. Dôvodom uzávery je najmä ochrana prírody a krajiny, ktorá je na konci jesene, počas zimy a na jar veľmi zraniteľná. Sezónne uzávery však treba rešpektovať aj pre ochranu vlastného zdravia. Preto práve teraz prichádza ideálne obdobie, počas ktorého si aj Vysoké Tatry môžete užiť naplno. Pri potulkách prírodou ku nej pristupujte s rešpektom a dávajte si pozor.