Ryanair sa poriadne vyfarbil: Dovolenkárov nepustili na palubu lietadla kvôli pečivu, žiadali bizarný poplatok

Ako je známe, letecké spoločnosti majú z bezpečnostných dôvodov veľmi náročné podmienky na to, čo si môžete, respektíve nemôžete vziať na palubu lietadla. Najnovšie sa však objavil prípad dvoch turistov, ktorých do lietadla známej firmy nepustili s pečivom, ktoré si kúpili na cestu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše LAD Bible, úrady na Baleárskych ostrovoch majú v súčasnosti plné ruky práce so známou spoločnosťou Ryanair. Dôvodom je to, že írska nízkonákladová firma zakázala dvom turistom vstup do lietadla s tradičným domácim pečivom.

Nešlo však o konkrétne pečivo, ale o poplatky Ryanairu za to, že dvojica údajne prekročila limit toho, čo zahŕňa príručná batožina v cene ich letenky. Obaja tak stáli pred dosť netradičnou voľbou, buď zaplatia poplatok v hodnote 45 eur (spolu 90 eur), alebo sa musia pred odletom zo slnečnej Malorky rozlúčiť s pochúťkou z cesta.

Podľa úradov je to diskriminácia

Úrady zastupujúce pekárov na Baleárskych ostrovoch, ktorých súčasťou je aj Malorka, tak začali konanie proti Ryanairu za túto diskrimináciu, keďže dané pečivo, ensaïmada, je sladký pokrm s chráneným zemepisným označením.

Prezident združenia cukrárov na Baleárskych ostrovoch, Pep Magraner, zvalil vinu primárne na leteckú spoločnosť Ryanair, keďže podobné prípady s na prvý pohľad nezmyselnými poplatkami sa ľuďom cestujúcim z Malorky stávajú pomerne často.