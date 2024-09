Rusko zaútočilo na ukrajinské mesto, zasiahlo aj nemocnicu: Najmenej 41 ľudí zomrelo, desiatky sú zranené

Najmenej 41 ľudí zahynulo a ďalších vyše 180 utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku na mesto Poltava v strednej časti Ukrajiny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Zelenskyj vo videu na sociálnej sieti uviedol, že mesto zasiahli dve balistické strely, ktoré podľa neho dopadli na areál vojenského vzdelávacieho inštitútu a susednej nemocnice.

Útok v hlavnom meste Poltavskej oblasti, ležiacom 110 kilometrov od hranice s Ruskom, patrí zrejme k najsmrteľnejším od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, uviedla agentúra AP.

„Jedna z budov (vojenského) ústavu spojov bola čiastočne zničená. Ľudia sa ocitli pod troskami. Mnohých zachránili,“ povedal Zelenskyj s tým, že do záchrannej operácie sa zapojili všetky potrebné zložky.

Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že rakety prileteli veľmi krátko po tom, ako sa ozvali sirény, a preto zasiahli ľudí ešte počas evakuácie do krytov. Po útoku podľa rezortu zatiaľ zachránili 25 ľudí, 11 z nich spod trosiek.

Ruskí vojenskí blogeri tvrdia, že úder bol zacielený na zhromaždenie vo vonkajších priestoroch. Ukrajinská poslankyňa Marija Bezuglová, ktorá pravidelne kritizuje vojenské vedenie krajiny, obvinila vysokopostavených predstaviteľov, že ohrozujú vojakov umožňovaním takýchto podujatí.

Zelenskyj podľa videa nariadil vyšetrenie okolností útoku a zopakoval tiež výzvu, aby západní partneri poskytli Ukrajine urýchlene ďalšie prostriedky protivzdušnej obrany.

