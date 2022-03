Rusko prvýkrát použilo na Ukrajine nadzvukové rakety Kinžal. Cieľ zasiahnu aj zo vzdialenosti 2-tisíc kilometrov

V rámci „špeciálnej operácie“ na Ukrajine použila ruská armáda v piatok po prvý raz svoje najnovšie hypersonické rakety Kinžal (Dýka) na zničenie skladu zbraní na západe krajiny.

TASR prevzala túto informáciu z agentúry AFP odvolávajúcej sa na ruské médiá.

„Letecký raketový systém Kinžal s nadzvukovými aerobalistickými strelami zničil veľký podzemný sklad obsahujúci rakety a leteckú muníciu,“ cituje ruská agentúra RIA Novosti zo sobotňajšieho vyhlásenia ruského ministerstva obrany. Sklad sa nachádzal v obci Deľatyn v Ivano-Frankivskej oblasti.

#Russian Ministry of Defense shared video of the hypersonic Kinjal supersonic missile being launched from mig31 fighter jet during the exercise aimed tension with #Ukraine over #Donbass pic.twitter.com/shAlwtnSfb

