Na Ukrajine hrozila genocída, vyhlásil Putin. Davy mávali ruskými vlajkami a transparentmi s písmenom „Z“

Za „hrdinské“ nasadenie ruskej armády označil v piatok ruský prezident Vladimir Putin „špeciálnu vojenskú operáciu“ na Ukrajine.

Putin to vyhlásil na moskovskom štadióne Lužniki pred desaťtisícami svojich prívržencov. TASR správu prevzala od agentúr DPA a Reuters a spravodajskej stanice BBC.

Rusko muselo zasiahnuť na Ukrajine, aby zabránilo genocíde, povedal. Putin pochválil vojakov, ktorí na Ukrajine pokračujú v bojoch a konštatoval, že Rusko zažíva jednotu, akú už dlho nemalo. Ruský prezident vojnu obhajoval aj citátom z Biblie, podľa ktorého je najväčším prejavom lásky položiť život za svojich priateľov.

Please note Chancellor Scholz, it is only Putin on the stadium, no ordinary Russians, just 90,000 Putins: pic.twitter.com/Nqxs7PnsCK

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) March 18, 2022