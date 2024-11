Vladimir Solovjov, popredný ruský propagandista a moderátor, odkázal obyvateľom Francúzska, aby opustili hlavné mesto Paríž. To podľa jeho vyhlásenia ľahne popolom. Terčom útoku sa veľmi ľahko môže stať aj Londýn.

„Občania Francúzska, okamžite opusťte Paríž. Mesto zhorí v spravodlivom ohni. Po tom, ako horela Katedrála Notre-Dame, je to mesto odsúdené na zánik,“ vyhlásil prokremeľský roztlieskavač vo vysielaní ruského štátneho kanálu Rossija 1, upozornila TN Nova.

Video na sociálnej sieti zdieľal niekdajší poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko. „Na Ukrajine by sa nezastavili, to bolo vždy jasné,“ napísal.

Solovjov sa vyhrážal aj prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. „Macron, ty zas*atý haj*el, Paríž ľahne popolom. To je očividné, keď sa pokúsi útočiť v Rusku francúzskymi zbraňami,“ povedal.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 12, 2024