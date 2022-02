Rusko môže zaútočiť na Ukrajinu v priebehu niekoľkých dní, varujú USA. Štáty evakuujú svojich diplomatov

Spojené štáty americké varujú svet pred možnosťou, že Rusko zaútoči na Ukrajinu v priebehu niekoľkých dní. Invázia môže dokonca ohroziť aj hlavné mesto – Kyjev. Píše portál The Guardian.

Zhodli sa na tom viaceré relevantné zdroje z okolia Bieleho domu. Jake Sullivan, poradca pre národnú bezpečnosť toto tvrdenie taktiež podporil: „Je tu reálne možnosť, že sa Rusko rozhodne pre vojenský akt“. Ten by sa podľa neho mohol uskutočniť v krátkom čase, možno ešte do skončenia olympiády. Tá sa skončí už o osem dní, 20. februára 2022.

Sullivan taktiež vyzval amerických občanov na Ukrajine, aby krajinu opustili do dvoch dní. Ak tam zostanú, podstupujú podľa neho veľké riziko bez akýchkoľvek garancií. USA tvrdí, že invázia by sa mohla začať vypustením rakiet. Na tú by naviazala podpora po zemi. Pripomíname, že na hraniciach Ruska a Ukrajiny je v tejto chvíli vyše 100-tisíc ruských vojakov s technikou.

Na vyjadrenie USA reagovalo aj Rusko, ktoré obvinilo západné krajiny a médiá zo šírenia falošných informácií. Dnes má prebehnúť telefonát medzi Bidenom a Putinom. Dvaja najmocnejší muži sveta budú riešiť práve situáciu na Ukrajine.

Štáty vo veľkom vyzývajú svojich občanov, aby opustili Ukrajinu

Nemecko v sobotu podobne ako mnohé iné krajiny vyzvalo svojich občanov, aby okamžite opustili Ukrajinu pre obavy z hroziacej ruskej invázie. K rovnakému kroku pristúpili aj Austrália, Nový Zéland, Veľká Británia, Lotyšsko, USA či Estónsko, informuje TASR.

Britské ministerstvo zahraničných vecí odporučilo v piatok Britom, aby necestovali na Ukrajinu. Britských občanov, ktorí už na Ukrajine sú, zároveň vyzvalo, aby odišli čo najskôr, pokým majú k dispozícii prostriedky bežnej komerčnej dopravy.

K evakuácii svojich diplomatov a ich rodinných príslušníkov sa už pripojil aj Izrael. Denník The Times of Israel uvádza, že sa Izrael k takémuto kroku pristúpil v súvislosti s obavami z ruskej invázie na Ukrajinu, hoci ministerstvo vo svojom odporúčaní tento konkrétny dôvod neuvádza a nezmieňuje ani Rusko.

Ukrajina žiada od ľudí, aby nepanikárili

Ukrajina medzitým v sobotu vyzvala svojich občanov, aby zachovali pokoj a nepodliehali panike v súvislosti s narastajúcimi obavami, že sa Rusko pripravuje na inváziu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.

K výzve prichádza deň po tom, čo Spojené štáty a mnohé európske krajiny vyzvali svojich občanov, aby okamžite opustili Ukrajinu z dôvodu rastúceho nebezpečenstva rozsiahlej ofenzívy ruských síl. „V tejto chvíli je mimoriadne dôležité zachovať pokoj, vyhnúť sa destabilizačným akciám, ako aj takým akciám, ktoré šíria paniku,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

„Ozbrojené sily Ukrajiny neustále situáciu monitorujú a sú pripravené odmietnuť akékoľvek zasahovanie do jej územnej celistvosti a suverenity,“ uviedol ďalej rezort diplomacie. Ukrajinskí diplomati sú zároveň podľa vyhlásenia v neustálom kontakte so všetkými svojimi kľúčovými partnermi.