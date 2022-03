Rusi zaútočili na evakuačný vlak, zabili sprievodcu. Ukrajinu čaká podľa NATO ešte väčšie utrpenie

Osobný evakuačný vlak, ktorý mal vyzdvihnúť utečencov z východnej Ukrajiny, sa ocitol pod paľbou ruských síl. Ukrajinský národný železničný dopravca informoval, že útok pri železničnej stanici Brusyn v Doneckej oblasti neprežil sprievodca vlaku a ďalšieho zraneného zamestnanca previezli do nemocnice.

Vlak mal na železničnej stanici Lyman vyzdvihnúť obyvateľov evakuovaných z Doneckej a Luhanskej oblasti vrátane sto detí. Železničná spoločnosť, ktorú cituje spravodajský portál BBC, uviedla, že „vyvíja maximálne úsilie“ na evakuáciu všetkých cestujúcich a posádky vlaku, ako aj evakuovaných osôb na stanici.

Bude horšie

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg očakáva, že boje a humanitárna kríza na Ukrajine sa po viac ako dvoch týždňoch od začiatku ruskej invázie ešte vystupňujú. TASR túto správu prevzala od agentúry DPA.

„S hrôzou vidíme rastúci počet civilných obetí a nezmyselné ničenie zo strany ruských síl. Obyvatelia Ukrajiny vzdorujú s odvahou a odhodlaním, ale nadchádzajúce dni pravdepodobne prinesú ešte väčšie utrpenie,“ povedal Stoltenberg v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag.

Šéf NATO vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby „ukončil túto vojnu, stiahol všetky sily a zaviazal sa k diplomacii“. Stoltenberg odmietol tvrdenia ruskej vlády, že Spojené štáty tajne prevádzkovali na Ukrajine laboratóriá na vývoj biologických zbraní.

„Teraz, keď boli vznesené tieto nepravdivé obvinenia, musíme zostať ostražití, pretože je možné, že samotné Rusko by v rámci tohto balíka lží mohlo plánovať vojenské misie s použitím chemických zbraní,“ povedal. To by predstavovalo vojnový zločin, píše DPA.

Stoltenberg zároveň opäť odmietol výzvy, aby NATO presadilo bezletovú zónu nad Ukrajinou, čo by znamenalo zaútočiť na ruské jednotky. „Tým by sme riskovali priamu konfrontáciu a nekontrolovateľnú eskaláciu. Musíme túto vojnu ukončiť a nie ju predlžovať,“ zdôraznil Stoltenberg, pričom dodal, že NATO je obranná aliancia.