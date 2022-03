Ruskí vojaci hľadajú ukrajinské náboje, aby sa nimi postrelili a mohli ísť domov, odhaľuje zachytený telefonát

Vojna na Ukrajine neutícha ani 22 deň od začiatku invázie ruských vojsk. Plány Vladimira Putina na bleskové obsadenie Ukrajiny však nevychádzajú. Kým Ukrajinci si statočne bránia svoju vlasť, nemotivovaná ruská armáda sa obáva stretou a tiež o svoje životy a snažia priamemu nasadeniu vyhnúť.

Už pred časom sme vás informovali o tom, že Rusi si robia diery do nádrží, aby sa nemuseli s vojenskou technikou presúvať ďalej, alebo tiež sme vás informovali o textovej komunikácii medzi vojakom a mamou v ktorom jej priznal, že zabíjajú civilistov a on sa chce obesiť.

Hľadáme ukrajinské náboje

Zverejnená nahrávka ukrajinskej bezpečnostnej služby zachytáva rozhovor matky so svojim 22-ročným synom, ruským vojakom. Ako informuje portál LADBible, v telefonáte jej povedal, že pátrajú po 7,62 milimetrových nábojoch vypálených ukrajinskými vojakmi, namiesto ich 5,62 milimetrových nábojov, ktoré majú v AK-74.

Ak by sa postrelili ukrajinskými nábojmi, vyzeralo by to, že boli zranení v boji. Nahrávku zachytili Ukrajinci a rozhodli sa ju zverejniť, aby ukázali, aké sú nálady na vojnovom fronte.

Aj keď mama prosí chlapca v nahrávke, aby sa vrátil domov, ten jej hovorí, že to nemôže, lebo tí, ktoré odmietnu službu, môžu dostať až 8 rokov väzenia. Preto niektorí vojaci chcú nafingovať zranenie a to tak, že sa postrelia ukrajinskou muníciou do nohy, čím budú vyradení z boja a následne prevezení do nemocnice v Buďonnovsku, v oblasti južného Ruska.

Vojak ďalej tvrdí, že už najmenej 120 ľudí odišlo z jeho oddielu do nemocnice so zraneniami a že Ukrajinci im vyhodili do vzduchu všetku vojenskú techniku a on sa teraz bojí o svoj život, keďže v prípade útoku sa nemajú ako brániť.

Americký Pentagón pritom odhaduje, že už najmenej 7-tisíc ruských vojakov bolo zabitých a až do 21-tisíc ich bolo zranených. Celkovo to tak predstavuje takmer pätinu z odhadovaných 150-tisíc vojakov, ktorých Putin zhromaždil na hraniciach predtým, ako vydal rozkaz na inváziu.

Rusko má problémy so zásobovaním vojakov v prvej línii, postúpilo iba minimálne

Americké ministerstvo obrany vo svojej najnovšej správe o situácii na Ukrajine zverejnenej v piatok konštatuje, že za posledných 24 hodín postúpili ruské jednotky len minimálne. TASR o tom informuje na základe správ britskej televíznej stanice Sky News.

Pentagónu tiež uvádza, že za uplynulý deň neboli zaznamenané ani prípady ostreľovania. Jeho správa však bola zverejnená ešte predtým, ako v piatok ráno dopadlo niekoľko rakiet do okrajových častí západoukrajinského mesta Ľvov.

Pentagón zaznamenal zvýšenú aktivitu ruského námorníctva v severnej časti Čierneho mora a neďaleko prístavného mesta Odesa, ktoré sa už niekoľko dní pripravuje na ruský útok.

Podľa nemenovaného predstaviteľa amerického rezortu obrany „bezprostredné známky“ prípravy obojživelného útoku na Odesu neboli zaregistrované.

Odesa je pre Moskvu kľúčovým cieľom, pretože jej obsadením ruskými jednotkami by sa narušila veľká časť ukrajinského obchodu, poznamenala televízia Sky News.

Spojené štáty tiež uviedli, že majú určité neoficiálne dôkazy o poklese bojovej morálky ruských vojakov. Nemenovaný predstaviteľ objasnil, že tento stav je spôsobený zlým velením, nedostatkom informácií, ktoré vojaci dostávajú o svojej misii a o jej cieľoch, ako aj dezilúziou, že narážajú na takú silnú obranu protivníka.

Britské ministerstvo obrany vo svojej najnovšej správe vychádzajúcej z informácií obrannej spravodajskej služby uviedlo, že Rusko má problémy so zásobovaním svojich jednotiek v prvej línii základnými potravinami a palivom.

V správe sa tiež píše, že ukrajinské protiútoky nútia Rusko odkloniť veľký počet vojakov na obranu vlastných zásobovacích línií, čo „vážne obmedzuje útočný potenciál Ruska.