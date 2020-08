Roztrhali ho pred očami manželky. Ochranára zvierat zabili pri prechádzke jeho vlastné levice

Známeho juhoafrického ochranára prírody a ohrozených druhov zvierat roztrhali dve biele levice. Incident sa odohral počas ich bežnej “prechádzky” pred očami mužovej manželky.

Známy juhoafrický ochranca prírody a ohrozených živočíšnych druhov bol zabitý dvojicou levíc, informuje britská BBC. West Mathewson bol napadnutý počas prechádzky s divými šelmami, ktorá patrila k ich bežnej každodennej rutine. Mathewsonova manželka incident pozorovala z auta, levy sa jej nepodarilo od manžela včas rozohnať.

Confirmed reports that lodge owner West Mathewson was killed by his two white lions at Treetop Lodge near Hoedspruit this morning.

In 2017, the lions escaped from their enclosure and killed a lodge worker who was chopping wood nearby.

Further details to follow…. pic.twitter.com/chyGFHpkF8

— Simon Bloch (@simonbloch1) August 26, 2020