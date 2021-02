Rozporcovala svoju sestru a naservírovala ju na tanier: Kontroverzné filmy so ženami v hlavných úlohách

Strhujúce, kontroverzné, plné scén, ktoré vám vyrazia dych. Dnes sme sa pozreli na filmy, ktoré šokovali a stále šokujú divákov a ich hlavnými hrdinkami a aktérkami týchto činov sú ženy. V zozname nájdete známe snímky nakrútené podľa skutočnosti alebo inšpirované skutočnými udalosťami, ale aj hrané filmy, ktorých hlavnou témou je ženská pomsta alebo vyrovnávanie sa s tragickými udalosťami takýmto zvráteným spôsobom.

Vychádzali sme aj z rebríčka na obľúbenom portáli IMDb, z kategórie filmov o ženských násilníčkach. Niektoré z nich nie sú vhodné pre citlivé povahy alebo diváka mladšieho ako 18 rokov. Obsahujú totiž explicitné scény sexu, znásilnení a násilia. Nájdete medzi nimi však aj tipy na originálne spracované a výborné drámy s väčším presahom.

I Spit on Your Grave (1978)

Jeden z najkontroverznejších filmov vôbec ukazuje príbeh ženy, ktorá si prešla peklom a následne jej pomstu. Tá je krutá a neuveriteľne násilná. Ústrednou postavou je mladá spisovateľka, ktorá sa kvôli svojej práci rozhodne usadiť na vidieku. Cestou však stretáva štyroch mladíkov, ktorí sa ju rozhodnú sledovať a počas noci navštíviť a brutálne znásilniť.

Režisér Meir Zarchi sa inšpiroval krutým činom znásilnenia, ktorého bol sám svedkom. V parku stretol znásilnené a dobité dievča. Odviezol ho na políciu, kde zažil nevhodné správanie zo strany vyšetrovateľov. Z pôvodného plánu upozorniť na negatívne dôsledky znásilnenia a hľadanie vhodného spôsobu na potrestanie páchateľa, sa stal jeden z najzvrátenejších filmov kinematografie.

Najväčšia sila tejto snímky spočíva v autenticky nakrútených scénach, z ktorých skutočne pri sledovaní mrazí. I Spit on Your Grave je kvôli svojmu zobrazovaniu násilia zakázaný vo viacerých krajinách a známy je aj incident o tom, ako divák nezvládol jeho sledovanie v kine a utiekol zo sály.

Beštia Karla / Karla (2006)

Snímka vychádzajúca zo skutočných udalostí ukazuje v hlavnej úlohe známu sériovú vrahyňu Karlu Homolku. Spolu so svojím manželom Paulom Bernardom sa v Kanade neslávne preslávili ako najbrutálnejší sérioví vrahovia, ktorí tu vyčíňali.

Medzi ich najšialenejšie činy patrí zneužitie Karlinej sestry od nej aj Paula, ktoré sa zvrhlo a iba 15-ročné dievčatko (vo filme 13-ročné) prišlo o život. To však zašlo ešte ďalej, keď Karla naservírovala Paulovi sestrine pozostatky.

V tomto scenári sexuálneho zneužitia a následných brutálnych vrážd maloletých dievčat pokračovali aj ďalej. Zvrat nastal vo chvíli, kedy sa Karla rozhodla spolupracovať s políciou. Zaujímavosťou je, ako už avizuje aj samotné priezvisko predstaviteľky, že jej starý otec pochádzal z Čiech.

Nakoľko film zachytáva skutočne citlivú tému, pred jeho uvedením v Kanade ho prednostne videli pozostalí rodičia zabitých dievčat. Malo sa tým predísť prípadnej žalobe, ak by sa im niečo vo filme nepozdávalo. Nemali však proti nemu žiadne námietky.

Kanadská vláda sa však proti snímke rozhodla bojovať. Samotný premiér Dalton McGuinty povedal, že on si tento filmy nikdy nepozrie a odporúča urobiť tak aj ostatným ľuďom. Film bol preto aj nakrútený mimo Kanady, a to v USA.

Srdcová kráľovná / Dronningen (2019)

Film, ktorý okúzlil divákov na festivaloch Sundance a filmovom festivale v Hong Kongu. Variety ho charakterizoval ako portrét ženy predátorky. Anne je úspešnou právničkou, ktorá žije so svojím manželom a dvoma dcérami. To najhoršie v nej prebudí príchod manželovho syna z predchádzajúceho manželstva.

Vytvorí sa medzi nimi sexuálne napätie, ktoré sa Anne rozhodne aj pretaviť do skutočnosti. Čo má za následok rozvrat jej manželstva. Za vytvorením intímneho vzťahu medzi nevlastnou mamou a jej nevlastným synom majú hrdinovia aj svoje vlastné motivácie. To najhoršie však začína až po tom.

Jednotlivé sexuálne scény sú nakrútené veľmi otvorene a bez cenzúry. Upozorňujeme minimálne aj na jednu konkrétnu, ktorá nie je vhodná pre citlivé povahy a diváci pri nej odchádzali z premietania.

Neon Demon (2016)

Jedným z najobľúbenejších diváckych filmov z tejto kategórie je podľa užívateľov IMDb snímka Neon Demon režiséra Nicolasa Winding Refna. Od prvých sekúnd zaujme svojou pútavou vizuálnou stránkou, plnou svetla reflektorov, kostýmov so žiariacimi flitrami a kontroverznými modelkami.

Hlavnou postavou je mladá Jesse, ktorá prichádza do krutého sveta modelingu, kde je závisť najväčšou hrozbou. Neon Demon prináša oveľa väčšie posolstvo. Upozorňujeme však, že je servírované zvráteným spôsobom a preto film nie je vhodné pre citlivé povahy.

Nechýbajú scény ako kúpanie sa v krvi alebo sex v márnici. Každá scéna však pôsobí ako dokonalá fotografia a preto na divákov čaká skutočne silný audiovizuálny zážitok. A blikajúce svetlá vám budú rezonovať v hlave aj dlho po zhliadnutí.

Nebezpečné pokušenie / Knock Knock (2015)

Pokojný rodinný život Keanu Reevesa narušia dve dievčatá, ktoré v hustom daždi zablúdili. S dobrým úmyslom ich pustí k sebe do domu, je to však začiatok série nepríjemných udalostí, ktoré na neho čakajú.

V tomto prípade sa práve dvojica dievčat stáva strojcami najväčších nočných môr hlavného hrdinu. Nevinná zábava sa zmení na skľučujúcu situáciu a dievčatá sú ochotné urobiť aj tie najväčšie zverstvá.

Snímka postupne vygraduje do scén, v ktorých nechýba násilie, mučenie alebo dokonca znásilnenie. Na jednej stránke má Nebezpečné pokušenie rozporuplné hodnotenia divákov. Podľa IMDb však patrí medzi najobľúbenejšie filmy s tematikou násilia vychádzajúceho zo strany ženy.

Kill Bill (2003 – 2004)

Medzi najznámejšie snímky s tematikou ženskej pomsty a násilia páchaného ženami a na ženách je nepochybne Kill Bill Quentina Tarantina. Hlavná hrdinka v podaní ikonickej Uma Thurman Beatrix Kiddo sa rozhodne vykonať pomstu. Napriek tomu, že si všetci myslia, že je mŕtva, prežila a urobí všetko pre to, aby zničila vinníka.

Kill Bill je kombináciou skvelého soundtracku a majstrovsky zrežírovaných bojových scén, plných originálnych nápadov. Najlepšie je si ho vychutnať rovno v oboch častiach za sebou.

Anjel pomsty / Ms. 45 (1981)

Tému pomsty, tematicky podobnú snímke I Spit on Your Grave, nájdeme aj vo filme Anjel pomsty. Hlavnú hrdinku Thanu postihne kruté nešťastie, keď je v jeden deň znásilnená rovno dvakrát. Svojho druhého útočníka sa jej však podarí zneškodniť. Nezostane to iba pri sebaobrane, ale rozhodne sa mu pomstiť skutočne krutým spôsobom.

To jej však nestačí a aby svoj akt pomsty dokončila, potrebuje oveľa viac obetí. Treba ešte dodať, že hrdinka Thana je nemá, čo dotvára tú správnu atmosféru celej snímke. Film bol zakázaný vo Fínsku, Nórsku, Švédsku aj na Novom Zélande.

Americký zločin / An American Crime (2007)

Rebríček ukončíme filmom, ktorý vychádza zo skutočných udalostí a rozpráva príbeh ženy menom Gertrude Banizewski. Na prvý pohľad spočiatku možno pôsobila ako silná a milujúca matka, ktorá sama vychováva svojich sedem detí, postupne sa to však malo zmeniť.

To ale netušili rodičia Sylvie Likens a jej mladšej sestry Jenny, ktorí zverili svoje dievčatá Gertrude do dočasnej opatery. Gertrude trpela psychickou chorobou a keď jedna z jej dcér otehotnela, situácia sa rapídne zhoršila. Zlosť si začala vybíjať na Sylvii. Z obyčajnej facky sa stalo mučenie tými najskazenejšími praktikami. Najsmutnejšie je, že Sylviu netýrala iba Gertrude, ale aj jej deti.

Najmladším z nich bol 12-ročný chlapec, ktorý nútil Sylviu piť vlastný moč a jesť výkaly. V tejto situácii jej nepomohli ani susedia. Tí dokonca platili za to, aby sa na toto “divadielko” mohli pozerať. Jednou z “atrakcií” malo byť strkanie si plechovky od Coca-Coly do vagíny.

Tento brutálny prípad patrí medzi najsadistickejšie v histórii domáceho násilia vôbec. A mrazí z neho aj po rokoch. Je však súčasťou drsnej minulosti, ktorá sa skutočne odohrala.



