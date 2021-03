Rozmach očkovania otvára tému cestovných certifikátov. Tie slovenské kvôli ruskej vakcíne nemusia platiť všade

V súvislosti s čoraz vyšším počtom zaočkovaných jednotlivcov po celom svete, sa začína otvárať otázka výhod pre tých, ktorí sa zaočkovať dajú. Tých, ktorým bola podaná druhá dávka vakcíny neustále pribúda a mnohí z nich sa dožadujú aj ďalších výhod, ako je len ochrana proti nákaze. Čoraz viac sa hovorí o tom, že práve pre zaočkovaných by sa mal otvoriť systém COVID-pasov, ktorý by im umožnil vrátiť sa do normálneho života. Celá záležitosť je však mimoriadne zložitá.

Udeľovanie špeciálnych certifikátov alebo COVID-pasov pre tých, ktorí absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 oboma dávkami, je aktuálne témou vo viacerých krajinách sveta. „Potvrdenia o očkovaní“ by totiž mohli zaočkovaným jednotlivcom otvoriť dvere na väčšiu slobodu, než je tomu teraz. Nemuseli by pre nich platiť vybrané obmedzenia a zľahčilo by sa pre nich aj cestovanie – či už medzi okresmi štátu alebo by mohli vycestovať hoc aj do zahraničia.

Izrael medzi prvými

Ako by model so špeciálnymi certifikátmi mohol vyzerať v realite, je však zatiaľ otázne. Medzi prvými krajinami, ktoré otvorili tému cestovateľských COVID-pasov je Izrael, kde je aktuálne zaočkovaných viac ako 90 % populácie staršej ako 50 rokov a viac ako polovica obyvateľstva už má v sebe prvú dávku vakcíny. Tí, ktorí už majú dva dávky vakcíny od spoločností Pfizer alebo Moderna, môžu týždeň po druhej dávke dostať takzvaný „zelený pas“. Ten je vlastne potvrdením o očkovaní a práve pre ich majiteľov chystá tamojšia vláda viac výhod.

Problémom izraelských zelených pasov, a v podstate akýchkoľvek takýchto potvrdení z iných krajín, je ten, že ostatné krajiny ho nemusia akceptovať, ak niečo podobné u nich nefunguje. Izraelčania by tak mohli zabudnúť na vycestovanie do zahraničia, ak by im v danej krajine nebol umožnený vstup.

Obyvatelia Izreala tak nateraz na cestovanie mimo svoju rodnú krajinu môžu zabudnúť. Tí, ktorí už zelený pas majú, môžu ale využívať aspoň nejaké výhody – napríklad nakupovať v iných obchodoch než sú potraviny či lekárne, zájsť do kina a podobne. Na Slovensku zatiaľ niečo také možné nie je, aj keď ľudí zaočkovaných aj druhou dávkou neustále pribúda. V porovnaní s Izraelom je to ale priam až žalostne málo.

Europarlament začne o zelených pasoch diskutovať

Predstavu, ako by mohli zelené pasy fungovať nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie, či ďalších zmluvných krajinách, chcú predstaviť aj poslanci europarlamentu.

„Sme za to, aby sa zaviedol spoločný digitálny preukaz, ktorý by platil vo všetkých krajinách EÚ a ďalších zmluvných krajinách,“ povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS). Ten sa domnieva, že práve zelené pasy by výrazne uľahčili napríklad aj cestovanie do zahraničia.

O vytvorení systému digitálnych zelených pasov v európskej dvadsaťsedmičke informovala aj predsedníčka Európskej Komisie Ursula von der Leyenová. Tá zároveň dodala, že zelené pasy by mohli oživiť cestovný ruch, obchod aj služby.

Pas by podľa Von der Leyenovej aj Klusa mal obsahovať nielen informáciu o absolvovaní očkovania, ale tiež aj aktuálne negatívne výsledky testov tých, ktorí ešte nemohli dostať vakcínu alebo ochorenie COVID-19 prekonali.

Medzi zástancov takýchto pasov patrí mnoho krajín EÚ, proti bolo Nemecko, ale aj iné krajiny, kde očkovanie neprebieha takým tempom ako inde.. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyjadril podporu tomuto systému, pretože v ňom vidí potenciál slobody pre tých, ktorí ochorenie prekonali, boli zaočkovaní alebo sú imúnni.

Sputnik V môže Slovensko dostať do problémov

Problémom v EÚ a v systéme zelených pasov by sa však napokon mohlo byť Slovensko. To ako druhá krajina EÚ totiž na výnimku ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nakúpilo Európskou liekovou agentúrou (EMA) neschválenú ruskú vakcínu Sputnik V. To by v praxi znamenalo, že tí, ktorí sa ruskou vakcínou nechajú zaočkovať, zelený pas nemusia dostať, keďže sa nedali zaočkovať EMA schválenou látkou.

Slovensko pritom aj na základe rokovaní ostatných krajín Európskej únie o fungovaní jednotných certifikátov diskutuje. Fungovať by mohol na základe jedinečného QR kódu občana danej krajiny. Po načítaní QR kódu by sa zobrazila informácia, či človek je zaočkovaný a akou vakcínou, alebo či ochorenie prekonal, alebo absolvoval PCR test s negatívnym výsledkom.

Takto vyzerá celý plán pomerne jednoducho, viacerí však poukázali na niekoľko problémov. Elektronická podoba certifikátu by bola najjednoduchšia, no nie každý obyvateľ Európy má smartfón. Pre takýchto ľudí by bolo nutné vystavovať certifikát vo fyzickej podobe. Vzrástli aj obavy o ochranu osobných údajov, ktorú by bolo potrebné v prípade e-certifikátov zabezpečiť.

Vydávať ich možno až v určitom momente

Problémom tiež je, že s vydávaním certifikátov, ktoré by umožnili cestovanie medzi krajinami EÚ bez obmedzení, by sa malo počkať minimálne do momentu, keď bude zaočkovaná väčšina Európanov. Toto by ale navyše mohlo byť motiváciou pre tých, ktorí nad očkovaním stále váhajú – otvorili by sa im tak dvere, ako žiť slobodnejší život v čase reštrikcií.

Ako bude finálna podoba zelených certifikátov vyzerať, zatiaľ nie je známe. Rokovanie by mali prebehnúť počas najbližších dní až týždňov. Pre ich držiteľov by to však znamenalo akúsi „vstupenku na slobodu“ a ak by sa s ňou aj nedalo prekračovať hranice domovskej krajiny, aspoň by s ňou bol umožnený slobodnejší pohyb po krajine.