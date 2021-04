Rozhodnutie vlády odobril aj parlament. Núdzový stav sa predlžuje, platiť bude takmer do konca apríla

Národná rada dnes vyslovila súhlas s predĺžením núdzového stavu. Plénum totiž musí podľa nedávno schválenej legislatívy odobriť vládou navrhované predĺženie núdzového stavu, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia.

Núdzový stav sa na Slovensku od soboty 20. marca 2021 predlžuje o ďalších 40 dní. Vláda o tom rozhodla v stredu 17. marca 2021. Platiť by mal do 28. apríla. Rozhodnutie vlády dnes odobril aj parlament. Ak by vláda nepredĺžila núdzový stav, spolu s ním by sa skončil aj zákaz vychádzania. Núdzový stav je totiž priamo nadväzný na niektoré opatrenia.

Poslanci Národnej rady vo štvrtkovom hlasovaní odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. Z 96 prítomných hlasovalo za 78, proti bolo 15 poslancov. Opätovne predĺžený núdzový stav trvá od 20. marca ďalších 40 dní. Poslanci hlasovaním ukončili 25. schôdzu NR SR.

Vládou predĺžený núdzový stav je v súlade s Ústavou

Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní a prijatých opatreniach zo 17. marca je v súlade s Ústavou SR. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd. Predseda ÚS Ivan Fiačan zároveň potvrdil, že právny stav sa verdiktom súdu nemení.

Vládne uznesenie o predĺžení núdzového stavu pre pandémiu COVID-19 napadla na ÚS opozičná strana Smer-SD a jeho časti s prijatými opatreniami aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. ÚS musel vo veci rozhodnúť do desiatich dní od doručenia návrhu, teda do štvrtka 1. apríla. ÚS oba návrhy minulý týždeň spojil na spoločné konanie a zároveň ich prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.

Podľa záveru ÚS na celom území Slovenska je prítomná hrozba epidémie a v dôsledku toho je prítomné aj ohrozenie života a zdravia osôb. “Ústavný súd je toho názoru, že vláda preto disponovala náležitým skutkovým stavom pre prijatie napadnutého uznesenia a disponovala aj náležitým právnym základom, ktorý vyplýva z ústavného zákona o bezpečnosti štátu,” uviedol sudca spravodajca Martin Vernarský.

Predseda ÚS konštatoval, že zákon o bezpečnosti štátu ako základný dôvod opakovaného predĺženia núdzového stavu uvádza ochranu života a zdravia osôb v súvislosti s pandémiou. “To je základná ústavná hodnota, z ktorej aj ústavný súd musel vychádzať,” zdôraznil Fiačan. Pripomenul tiež, že vláda má ústavnoprávnu povinnosť neustále prehodnocovať núdzový stav, jeho rozsah a trvanie i prijaté opatrenia.

Prečo potrebujeme núdzový stav?

V čase núdzového stavu môže štát v zmysle platného zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas, napríklad teda aj zákazom vychádzania. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.

Núdzový stav by mal byť predovšetkým využitý na ukladanie pracovnej povinnosti na zaistenie zdravotnej starostlivosti či na reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok. Tiež na prijatie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Dôvodom je obmedzenie mobility, a tým pádom aj sociálnych kontaktov, čo vláda považuje za jeden z najúčinnejších spôsobov obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19.