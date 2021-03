Hlavný hygienik vydal usmernenie. Od zajtra sa výnimky zákazu vychádzania menia, pozrite si prehľad

Výnimky zo zákazu vychádzania sa rozšíria o ďalšie dva body. Platiť bude na cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť. Dodržiavať sa však budú musieť protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. V stredu na svojom rokovaní to schválil vládny kabinet.

Hlavný hygienik usmernil výnimku v zákaze vychádzania za účelom individuálnej pomoci. Individuálna duchovná služba zahŕňa najmä: individuálne spovedanie, individuálny duchovný rozhovor s duchovným. Duchovná služba môže zahŕňať aj psychickú prvú pomoc, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy alebo smútenia pri strate blízkej osoby. Môže byť poskytovaná v prirodzenom prostredí (dom prijímajúcej osoby, príroda), zariadení (sociálnom, zdravotnom, výchovnom alebo azylovom) alebo v sakrálnom priestore (napr. kostol) alebo pastoračnom centre.

Usmernenie hlavného hygienika nájdete celé na tomto odkaze.

Takto znejú nové výnimky v zákaze vychádzania s účinnosťou od 1. apríla 2021

cestu za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť;

pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť; cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť.“

za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť.“ na účely bodu C.1., sa negatívnym výsledkom testu vykonaným od 1. apríla 2021 do 4. apríla 2021 možno preukázať až do 11. apríla 2021 – týka sa to negatívneho výsledku RT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní

Zákaz prechodu cez okresy stále platí

“Máme veľké uznesenie, v ktorom sú konkrétne body. My len špecifikujeme tieto body. Jeden bod nevylučuje druhý, takže platia všetky body. Takže, ak hovoríme, že máme zákaz cestovania medzi okresmi, tak žiaden bod vám neumožňuje to prekračovať,” odpovedal zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger (OĽANO) po rokovaní vlády na otázku, či sa neobáva toho, že ľudia budú cestovať medzi okresmi s tým, že ako dôvod uvedú cestu za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti. Detaily podľa neho budú upravené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.

“Môžeme mať najlepšie opatrenia, ak ich ľudia nebudú dodržiavať, tak nám to nepomôže,” uviedol s tým, že zároveň vyzýva ľudí, aby dodržiavali opatrenia nie preto, že to chce štát, ale aby chránili zdravie seba, rodiny a priateľov. Podľa Hegera je výnimka zo zákazu vychádzania stanovená na to, aby ľudia v prípade, že to potrebujú, vyhľadali duchovnú starostlivosť. Verí, že ľudia to obchádzať nebudú. Tvrdí, že ide o odporúčanie konzília odborníkov.

Necestujme počas Veľkej noci

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) uviedol, že ľudia by si mali uvedomiť, že nemajú cestovať medzi okresmi. “Táto osobná potreba nebude patriť medzi tie, ktoré ľudia budú môcť využívať na to, aby sa presúvali počas Veľkej noci a išli za týmto účelom z okresu do okresu,” priblížil. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) očakáva, že ľudia budú chodiť za individuálnou duchovnou starostlivosťou do svojich farností v rámci okresu a nebudú to zneužívať na to, aby sa presúvali po celom Slovensku.

Vo všetkých prípadoch bude dôležité dodržiavať protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. Obe výnimky budú platiť od štvrtka 1. apríla.