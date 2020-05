Rowlingová opäť odhaľuje tajomstvá Potterovho sveta: Toto o Snapovi doposiaľ nikto nevedel

Najskôr si všetci mysleli, že bol zloduchom, napokon sa z neho stal jeden z najväčších hrdinov. Postava profesora Snapa v slávnej knižnej sérii Harry Potter si získala svojich fanúšikov až v samotnom finále. Aj napriek tomu, že koniec čarodejníckej ságy už niekoľko rokov poznáme, ešte ani zďaleka nepoznáme všetky tajomstvá sveta kúzelníkov z pera spisovateľky J. K. Rowlingovej. Tá ich však postupne odhaľuje.

Síce po malých čriepkach, ale predsa. Tajomstvá sveta Harryho Pottera jeho autorka J. K. Rowlingová aj niekoľko rokov po finále neustále odhaľuje. Verným fanúšikom slávneho čarodejníka s jazvou v tvare blesku na čele tak dopĺňa príbeh o informácie, ktoré často vysvetľujú súvislosti, ktoré pri čítaní hlavných 7 dielov ságy mohli niektorým čitateľom prísť nejasné.

Mnoho fanúšikov sa istotne neraz pozastavilo aj nad tým, kde obľúbená autorka brala inšpiráciu pre mená niektorých čarodejníkov. Mnohé sa pokúsil vo svojej knižke Čarovné svety Harryho Pottera v roku 2002 vysvetliť aj David Colbert, no to, ako to v skutočnosti je, nám napokon môže prezradiť len samotná Rowlingová, čo – ako informuje web ScreenRant – nedávno aj urobila.

Konkrétne išlo o postavu spomínaného a fanúšikmi spočiatku nenávideného profesora Snapa, ktorého krstné meno (ako mnoho ďalších v knižnej sérii) čitateľom možno prišlo zvláštne. Kde vzala Rowlingová inšpiráciu pre meno Severus?

A ak za tým fanúšikovia čakali niečo hlbšie, možno zostanú sklamaní. Meno Severus síce v kalendári budete hľadať len veľmi ťažko, nájsť ho však môžete v zozname ulíc kde-tu po svete.

Samozrejme, samotné meno možno nemá nejaký hlbší význam, zaujímavý je však príbeh, ktorý sa s výberom tohto mena pre nenávidenú i milovanú postavu spája. Spisovateľka všetko vysvetlila v príspevku na svojom Twitteri počas uplynulého víkendu.

Ako uviedla, meno Severus sa jej vrylo do pamäti v čase, keď žila a pracovala v Claphame. Na každodennej ceste do práce prechádzala cez tú istú ulicu – Severus Road. Ako priznala, nevedela, odkiaľ sa jej meno Severus objavilo v hlave, názov ulice nikdy riadne neskúmala, vedela však, že to je jej prvá a pravá voľba pre pomenovanie tejto postavy.

Neskôr, keď už bola prvá kniha na svete a ona sa prechádzala opäť tou istou ulicou, všimla si nápis na tabuľke. A vtedy si uvedomila, že odtiaľto sa jej nápad vryl do pamäte.

Real Harry Potter inspiration alert: I walked past this sign every day on my way to work when I was living in Clapham . Much later – post-publication – I revisited the area & suddenly realised THIS was why 'Severus' had leapt into my head when thinking of a 1st name for Snape. pic.twitter.com/q5wzsQb3m9

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 23, 2020