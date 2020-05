Daniel Radcliffe zadarmo číta fanúšikom Harryho Pottera prvý diel ságy. Pridajú sa aj ďalšie známe osobnosti

Podobné čítačky známych aj menej známych kníh celebritami prostredníctvom sociálnych sietí sa dejú aj na Slovensku. O niečo hviezdnejšia je však zostava, ktorá na internete číta, respektíve bude čítať, jednotlivé kapitoly prvého dielu slávnej čarodejníckej ságy Harry Potter. Tú začal prvou kapitolou čítať samotný filmový predstaviteľ hlavného hrdinu a pridajú sa aj ďalšie známe mená šoubiznisu. Záznamy z čítačiek sú zadarmo dostupné na internete.

Osobnosti čítajú Harryho Pottera

Aj známe slovenské celebrity sa počas karanténnych opatrení rozhodli, že budú deťom a ich rodičom prostredníctvom livestreamov na internete čítať známe i menej známe knižky. Podobných online „podujatí“ je v aktuálnych neľahkých časoch veľa všade po svete, jedna z nich však na seba strháva pozornosti viac.

Prvý diel Harryho Pottera s podtitulom Kameň mudrcov totiž najnovšie začali čítať aj známe celebrity z filmových adaptácií ságy. Ako informoval magazín Coming Soon na svojom webe, prvým z nich bol herec Daniel Radcliffe, ktorý sa tak k príbehu o slávnom čarodejníkov vrátil po deviatich rokoch, odkedy vyšiel posledný film Harry Potter a Dary smrti II (Harry Potter and the Deathly Hallows Part II).

Pridá sa aj Beckham

Nielen Radcliffe však bude fanúšikom počas koronakrízy na internete z knižky Harry Potter a Kameň mudrcov čítať. Postupne sa k nemu pridajú aj ďalšie známe mená ako Eddie Redmayne (známy zo série Fantastické zvery), Noma Dumazweni (predstaviteľka Hermiony z divadelnej hry Harry Potter a Prekliate dieťa), Stephen Fry (herec, ktorý nahovoril audioknihy celej Harry Potter série), Claudia Kim (známa z filmu Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny) či futbalista David Beckham a herečka Dakota Fanning.

Hviezdy šoubiznisu čítajú 16 kapitol prvého dielu Harryho Pottera v rámci iniciatívy Harry Potter At Home, ktorá prináša magický svet vytvorený spisovateľkou J. K. Rowlingovou do domovov ľudí po celom svete, ktorí zostali zo dňa na deň zatvorení vo svojich bytoch či domoch.

Pokiaľ patríte k fanúšikom a nechcete si toto celé nechať ujsť, sledujte oficiálne stránky Wizarding World, kde nájdete videozáznamy z jednotlivých čítaní. V podobe podcastových záznamov nájdete prvú kapitolu čítanú Radcliffeom zadarmo aj na Spotify. Iniciatíva Harry Potter At Home (teda v preklade Harry Potter doma) však nie je len o čítačkách. Fanúšikovia majú možnosť sa prostredníctvom špeciálneho webu tiež zapájať do rôznych kvízov, sledovať vtipné videá, hrať hry a veľa ďalšieho.