Rovnako zomrel aj Andy Warhol. Odborníci po 50 rokoch zrejme odhalili príčinu smrti Brucea Leeho

Herec Bruce Lee naposledy vydýchol 20. júla 1973, mal len 32 rokov. 10. mája skolaboval vo filmovom štúdiu v Hong Kongu. S opuchom mozgu ho ihneď previezli do nemocnice. Vtedy ho lekári dokázali zachrániť, no keď sa situácia zopakovala o dva mesiace neskôr, už mu nevedeli pomôcť.

Odporúčania týkajúce sa toho, koľko vody by sme mali denne vypiť, sa líšia. Isté ale je, že ani s pitným režimom to netreba hnať do extrémov. Ako informuje portál Mail Online, od smrti herca Brucea Leeho ubehlo už takmer 50 rokov. Jeho smrť predstavuje do dnešného dňa do istej miery záhadu. Odborníci si ale myslia, že vedia, čo ho zabilo — „predávkoval sa“ vodou.

V čase úmrtia legendy pitva ukázala, že Bruce mal opuch mozgu. Pôvodne si lekári mysleli, že ho zapríčinilo nadmerné užívanie liekov proti bolesti. Objavili sa aj ďalšie teórie, jedna z nich hovorí, že herca niekto zabil, možno žiarlivá milenka. Ďalšia zas hovorí, že dostal úpal.

Odborníci si ale myslia, že ho o život pripravila hyponatrémia, teda intoxikácia vodou zapríčinená pitím extrémneho množstva tekutín. Následkom intoxikácie vodou trpí človek extrémnym nedostatkom sodíka v krvi. Aj Bruceova manželka priznala, že krátko pred smrťou držal herec prísnu diétu, pil veľa vody a jablkovej a mrkvovej šťavy. Navyše, herec mal užívať veľké množstvá marihuany, čo jeho zdravotný stav istotne nezlepšilo. Svoj výskum uverejnili v časopise Clinical Kidney Journal.

Z rovnakých príčin zomrel vo veku 58 rokov údajne aj umelec Andy Warhol. Vo februári v roku 1987 mal absolvovať rutinnú operáciu žlčníka. Po operácii sa ale náhle vyskytli komplikácie, ktorým ikona napokon podľahla. Keď sa lekári na jeho prípad po 30 rokoch pozreli opäť, došli k záveru, že operácia bola omnoho riskantnejšia, ako sa na prvý pohľad zdalo.

Warholova rodina neskôr nemocnicu zažalovala. Srdcová arytmia, na ktorú zomrel, bola podľa nich zapríčinená nevhodnou starostlivosťou a nadmerným množstvom podaných tekutín. Po súdnom procese rodina napokon dostala odškodné, ktorého výška je neznáma. Právnik, ktorý rodinu zastupoval, skonštatoval, že lekári Warholovu starostlivosť zanedbali a jeho telo bolo doslova zaplavené tekutinami. Tie vyvíjali v jeho tele enormný tlak.

Známe sú aj ďalšie prípady, kedy ľudia zomreli po vypití veľkého množstva vody. Napríklad v roku 1995 zomrela 18-ročná Leah Sarah Betts po tom, čo si vzala tabletku extázy a následne v priebehu 90 minút vypila 7 litrov vody. O 4 hodiny neskôr upadla do kómy, z ktorej sa už neprebrala.

