Podľa milencov bol odborník na feláciu, každý týždeň chodil do kostola. Smrť Andyho Warhola vyvoláva dodnes veľa otázok

Legenda Andy Warhol sa v uplynulých týždňoch pomyselne opäť dostal na výslnie a správy spojené s ním prichádzajú z každej strany. Netflix uviedol dokumentárny seriál The Andy Warhol Diaries, ktorý nahliada do hĺbky tejto tajomnej osobnosti a diskutuje sa aj o aukcii, v ktorej si bude hľadať majiteľa jeden z jeho najikonickejších obrazov – neónový portrét s podobizňou Marilyn Monroe s názvom Shot Sage Blue Marilyn. Hodnota tohto diela siaha na úctyhodných 200 miliónov dolárov a považuje sa za jedno z najznámejších na svete, píše NPR.

V článku sa dozviete aj: Akou chorobou trpel v detstve?

Ako sa vyjadril o Slovensku?

Prečo chodil každú nedeľu do kostola?

Či sa prezliekal za drag queen?

Prečo je jeho smrť plná konšpiračných teórií?

Jeho autor sa stal uznávaným umelcom spájaným s hnutím pop art, filmárom aj maliarom v jednom. Medzi Warholove najznámejšie diela patria plechovky Campbellovej polievky, séria obrazov Coca-Coly, obraz zložený z niekoľkých Elvisov alebo banán, ktorý sa dostal až na album kapely The Velvet Underground. Čo by ste mali vedieť o velikánovi a priekopníkovi Andym Warholovi?

Bol chorľavým dieťaťom, vďaka čomu mal množstvo času venovať sa umeleckým aktivitám

Andy Warhol sa narodil 6. augusta 1928 v meste Pittsburgh v Pensylvánii ako dieťa migrantov z Medzilaboriec. V detstve trpel neurologickou poruchou, v dôsledku ktorej trávil množstvo času na lôžku. V tomto prípade sa potvrdilo staré známe – všetko zlé je na niečo dobré, pretože malý Warhol sa dostal do kontaktu s umením. Na stenu si lepil výstrižky z časopisov a veľa času trávil kreslením, informoval portál My Modern Met.

Povedal, že pochádza odnikiaľ a myslel tým Slovensko

Prestížny The New York Times uverejnil článok s týmto nadpisom, v ktorom sa venoval koreňom Andyho Warhola siahajúcim na Slovensko. Jeho bratranec Ján Zavacký pochádza z malej obce Miková v okrese Stropkov. O Andym sa dozvedel prostredníctvom listov, ktoré posielala jeho teta, teda Andyho mama, do Mikovej.

„Myslel som si, že maľoval domy,“ povedal Zavacký. V Mikovej žije ešte aj Andyho sesternica Júlia Varcholová. V neďalekých Medzilaborciach vzniklo dokonca Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Dodnes tu traduje príbeh o tom, ako sa syn Júlie Zavackej-Varcholovej a Andreja Varcholu stal v Amerike slávnym po tom, ako si zmenil meno.

Každú nedeľu chodil do kostola

V tvorbe Andyho Warhola môžeme nájsť viacero náboženských motívov a nie je to náhoda. Ako uvádza The New York Times, pre neho bola viera a sexualita prepojená. Vychovávala ho oddaná katolícka mama, s ktorou sa každý deň modlil a v nedele chodili spoločne do kostola. Tomuto návyku zostal verný aj po jej smrti, píše The Guardian. Po nepríjemnom incidente, ktorý sa odohral v roku 1968 a ku ktorému sa ešte dostaneme, chodil do kostola ešte častejšie. Dokonca sa stretol s pápežom Jánom Pavlom II. na oficiálnej audiencii.

„Warhol sa oháňal svojím náboženstvom a sexualitou, no zároveň ich zastieral,“ povedala o ňom organizátorka jednej výstavy Carmen Hermo.

Vytvoril miesto plné zhýralostí

The Factory – tento názov spájal trojicu štúdií, ktoré sa stali najlegendárnejším miestom vzniku umenia, aj poriadne búrlivých stretnutí. Celkovo išlo o tri rôzne miesta, kde sa svojho času stretávali najzvučnejšie mená. Vzniklo tu aj viacero Warholových diel plných sexu a drog, homosexuálnych vzťahov či transgender postáv. Dokonca tu nakrútil prvý erotický film pre dospelých vôbec so sexom v hlavnej úlohe, ktorý sa dostal do kín. Sú v ňom zahrnuté zábery skutočného aktu medzi dvojicou jeho priateľov.

Dával priestor drag queens, keď ich v spoločnosti nikto nechcel

Medzi pravidelnými návštevníkmi továrne nechýbali drag queens, ktorým dal Warhol priestor vo svojom umení. A to aj napriek tomu, že sa v spoločnosti považovali za niečo nechcené. Dokonca on sám sa často vydával a prezliekal za drag queen. Nazval sa Drella a táto prezývka vznikla spojením Dracula a Cinderella, teda Popoluška. Ako uvádza portál The Artist, Warhol chcel, aby sa drag queens cítili krásne a boli oslavované. The Culture Trip zas hovorí o tom, ako boli vďaka nemu začlenené do umeleckého prostredia a neboli vnímané ako šialenci.

Nakrútil 5-hodinový film o mužovi, ktorý spí

Warhol rád experimentoval a inak to nebolo ani pri filme. Vytvoril celé desiatky kinematografických počinov, niektoré z nich by ste však do konca pravdepodobne nedopozerali. Spomeňme napríklad snímku Sleep, ktorá ukazuje jeho milenca, ako spí. Nič viac nič menej. Možno si poviete, že na tom nie je nič kontroverzné, je však nutné dodať, že dĺžka tohto filmu je 321 minút, teda viac než 5 hodín. Mal dokonca oficiálnu premiéru, ktorej sa zúčastnilo 9 ľudí. Dvaja odišli už v priebehu prvej hodiny premietania.

Nikdy nemal sex

Sex v tvorbe Andyho Warhola nebol nikdy tabu témou. Ako uvádza Daily Mail, on sám mal ale povesť asexuála. The Culture Trip zas spomína, ako Warhol o sebe tvrdil, že nikdy nemal sex. Biografia jeho života, ktorá vyšla v roku 2020, ale hovorí niečo iné.

Prehovorili totiž jeho bývalí partneri a muži, s ktorými mal románik. Povedali, že Warhol bol dobrým v orálnom sexe, označili ho za majstra na feláciu. Ale v posteli mu to veľmi nešlo, opisovali ho ako mizerného v sexe. Napokon sa ukázalo, že muž, ktorý o sebe tvrdí, že nikdy nemal sex, mal celé množstvo milencov.

Stal sa terčom útoku

Rok 1968 Warhola zmenil. 3. júna navštívila továreň feministická spisovateľka a aktivistka v jednom, Valerie Solanas, v presvedčení, že Andy chce ukradnúť jej rukopis. Nešlo však o bežnú návštevu, mala so sebou zbraň, ktorú v nasledujúcich chvíľach aj použila. Dvoma guľkami zasiahla Warhola priamo do brušnej dutiny a tie preťali životne dôležité orgány. Lekármi bol vyhlásený za mŕtveho, napokon sa im ho však podarilo prinavrátiť späť k životu. Tento incident ho ale poznačil navždy – po psychickej aj fyzickej stránke. Stal sa paranoidným a do konca života musel nosiť chirurgický korzet, ktorý mu držal orgány na svojom mieste, píše portál History.

Jeho smrť zostáva záhadou

Andy Warhol zomrel 22. februára 1987 a napriek tomu, že od spomínaného zranenia ubehlo 19 rokov, zohralo pri jeho smrti podstatnú úlohu. Presná príčina smrti nie je zrejmá, píše Public Delivery. O život prišiel po operácii žlčníka, ktorá sa považovala za rutinnú a úspešnú. Keď sa po nej prebral, hneď si robil plány na ďalšie dni. Po dávke morfia sa už ale nezobudil. Jeho lekár uviedol, že ani pitva nedokázala určiť presnú príčinu smrti. Napokon sa ňou zaoberal celý rad odborníkov, ktorí posúdili, že nešlo ani zďaleka iba o rutinnú operáciu. Tvrdili, že bol vážne chorý alebo sa spomína dokonca chyba zdravotnej sestry. Preto asi nikoho neprekvapí, že smrť Andyho Warhola viedla k vzniku rôznych konšpiračných teórií.