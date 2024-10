Česká komédia zabodovala na Netflixe: Slováci sa jej nevedia nabažiť, niektorým vadí táto vec

A je to tu opäť! Znova sa nám potvrdilo, že slovenskí diváci priam bažia po českých komédiách — ďalšia sa v uplynulých dňoch dostala medzi najsledovanejšie filmy na Netflixe. Hovoríme o snímke s názvom Život pre samoukov z dielne Jitky Rudolfovej a vychádzajúcej z knižnej predlohy Barbory Šťastnej. Aktuálne sa v našich končinách nachádza v rebríčku Top 10 na piatom mieste.

Jej hlavnou hrdinkou je 40-ročná Klára, ktorej sa život obracia naruby po rozpade manželstva, kedy sa vracia do kolotoča randenia a zoznamovania sa s mužmi, opisuje distribútor. Práve tieto nové situácie, s ktorými sa Klára stretáva, môžu divákom vyčariť úsmev na tvári.

V hlavnej úlohe vystupuje herečka Jana Plodková, ktorú môžete poznať z celého radu českých filmov či seriálov, ako napríklad Nemé tajomstvá či Třídní schůzka.

Niektorí diváci si pochvaľujú, ďalším film úplne nesadol

Na ČSFD svieti snímke hodnotenie 54 %, no podľa niektorých divákov by si zaslúžila, aby jej tu svietilo vyššie číslo. „No na štyri hviezdy to úplne nie je, ale miestne hodnotenie je naopak mimo,“ zhodnotil jeden z nich.

„Celkom vtipný film, celkovo ma tentokrát návšteva kina príjemne prekvapila. Hlavná hrdinka je „zo života“, v podstate je to celkom dobre zahrané, Jana Plodková je veľmi dobrá,“ ocenil niekto ďalší výkon ústrednej herečky.

No našli sa aj kritické recenzie, ktoré filmu vyčítajú napríklad to, že sa podobá na mnohé ďalšie z dielne našich českých bratov. „Ďalší z filmov z českej produkcie o rozchode ženy so svojím manželom a hľadaní jej nových objektov,“ zhodnotil divák a snímke udelil len dve hviezdičky.

Ako sa však hovorí, proti gustu žiaden dišputát, takže ako vždy, aj tu len dodáme, aby ste si na Život pre samoukov spravili vlastný názor. A ak náhodou nemáte Netflix, nájdete ho aj na streamovacej službe Voyo.