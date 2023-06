Ročne do nej turisti nahádžu šialenú sumu: Hodenie mince do fontány Trevi v Ríme je tradícou, tu putujú tieto peniaze

Ak ste niekedy boli v Ríme, iste ste neobišli slávnu Fontánu di Trevi, ktorá patrí medzi najvyhľadávanejšie spoty v meste. Spájajú sa s ňou aj rôzne tradície, medzi ktoré patrí aj hodenie mincou pre šťastie. S enormným návalom turistov sa však mince kopia a ročne dokážu vytvoriť neuveriteľnú sumu.

Mince sú majetkom mesta

Ako uvádza portál The Mayor, minca sa stáva majetkom mesta v momente, keď skončí v slávnej fontáne. Pochopiteľne je tak zakázané tieto mince z vody vyberať, ako z morálneho, tak aj z pragmatického hľadiska a dozerajú na to stále prítomní policajti. Za rok sa totiž vo fontáne nakumulujú mince v hodnote 1,5-milióna eur. Kým iné rímske pamiatky si často pýtajú rôzne vstupné poplatky, do fontány ľudia hádžu peniaze dobrovoľne.

Tieto peniaze na pravidelnej báze mesto z pamiatky vyberá a od roku 2001 ich venuje miestnym charitám. Táto činnosť sa stala rovnako obľúbenou tradíciou, ako spomínané hádzanie mincí pre šťastie.

Bezpochyby pekná myšlienka sa však v roku 2019 stretla aj s odporom, kedy sa starostka Virginia Raggiová dostala do sporu s cirkvou a uvedené finančné prostiedky chcela použiť na udržiavanie fontány a jej okolia. K porušeniu tradície napokon nedošlo a nahádzané mince tak dodnes slúžia na pomoc ľuďom bez domova, pre vývarovne, bezplatné supermarkety a ďalšie charitatívne projekty.