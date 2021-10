Robí to každý z nás. Toto je dôvod, prečo by ste nemali mať slúchadlá v ušiach príliš dlho

V modernej dobe smartfónov a podobných zariadení je prirodzené, že k nim používame aj slúchadlá. Do módy vo veľkom vstúpila ich bezdrôtová éra, ktorej cieľom je väčší komfort používateľa. Nová štúdia však potvrdzuje, že dlhodobé nosenie týchto zariadení môže mať veľmi negatívny vplyv na dôležitú súčasť sluchového ústrojenstva.

Tak ako väčšina technologického vybavenia, aj slúchadlá prešli za ostatné roky výrazným pokrokom a obmenou. Cieľom spoločností bolo vytvoriť čo najväčší komfort a univerzálnosť pre používateľa bez rozdielu na to, na akú konkrétnu činnosť daný aparát využíva. Pred pár rokmi vstúpili do sveta malé bezdrôtové slúchadlá, ktorých popularita rastie závratným tempom, no ich dlhodobé aplikovanie môže mať podľa Science Alert takmer fatálne následky.

Ako uvádza portál Statista, predaj oddelených bezdrôtových slúchadiel napreduje a rok po roku zaznamenáva vo svetovom meradle astronomický nárast. Zatiaľ čo v roku 2019 si po svete zaobstaralo toto zariadenie približne 120 miliónov ľudí, za rok 2021 sme už na čísle 310 miliónov. Science Alert uvádza, že kúpa bezdrôtových slúchadiel sa zvyšuje priamoúmerne s časom, ktorý dnes ľudia trávia na svojich smartfónoch či iných zariadeniach.

V dôsledku častého a dlhého počúvania obľúbenej hudby či podcastu si mnoho ľudí môže všimnúť, že po pár hodinách sa vaše uši stanú akosi viac lepkavejšie a voskovejšie. Napriek tomu, že bezdrôtové slúchadlá sú na trhu pomerne nové, existuje veľké množstvo výskumov skúmajúcich dlhodobé používanie aj iných načúvacích prístrojov, ktoré majú v mnohých prípadoch podobný mechanizmus. Z doterajších výskumov tak vyplýva, že dlhodobé používanie zariadení do uší môže spôsobiť problémy s ušným mazom.

Akú funkciu má ušný maz a prečo je vlastne taký dôležitý?

Produkcia ušného mazu je prirodzeným procesom v tele každého človeka a viacerých ďalších cicavcov. Zaužívaným a bežným štandardom je, že v blízkosti otvoru zvukovodu by mal byť vždy tenký povlak vosku. Tento vosk, ktorý väčšina ľudí považuje len za nechutnú látku so zápachom, je vodotesný a ochranný sekrét sluchu. Pôsobí na zvlhčenie pokožky vonkajšieho zvukovodu a funguje ako ochranný mechanizmus, ktorý zabraňuje infekcii a vytvára istú bariéru pre hmyz, baktérie a vodu. Vlhký, teda funkčný ušný maz, je hnedý a lepkavý, zatiaľ čo suchý typ sa vyznačuje svetlejšou farbou.

V skutočnosti je ušný maz dôležitou hmotou, ktorú v 19. storočí používali aj ako balzam na popraskané pery. Maz vytvárajú sekréty olejových a potných žliaz uvoľňované vlasovými folikulmi, ktoré potom zachytávajú prach, baktérie, plesne, chĺpky a odumreté kožné bunky. Vonkajší zvukovod je možné považovať za eskalátorový systém, pričom vosk sa vždy pohybuje smerom von, čím sa zabráni zaplneniu uší odumretými kožnými bunkami. Tejto migrácii ušného mazu napomáhajú aj prirodzené pohyby čeľustí. Akonáhle sa ušný maz dostane na koniec ucha, jednoducho vypadne.

Slúchadlá doslova blokujú premávku

Ucho je samočistiace a svoju funkciu najlepšie plní bez akéhokoľvek blokovania. Problémy však nastanú v momente, keď sa do tejto cesty postaví čokoľvek, čo blokuje normálny priebeh pohybu vonkajšieho ušného mazu. Bežné používanie zariadení do uší často nespôsobuje problém. Ten však môže nastať dlhodobým používaním slúchadiel. Štúdia, o ktorej informuje Science Alert tvrdí, že ak by ste slúchadlové “štuple” nechali vo vašich ušiach celý deň, výrazne tým zvyšujete riziko natlačenia ušného mazu, čím sa stane menej tekutým a ťažším pre telo, aby sa prirodzene vylúčil.

V tej chvíli doslova ultačíte ušný maz do tej miery, že telo vyvoláva zápal. Výsledkom je nahromadenie sekrétu aj krviniek v “stlačenej” oblasti, čo spôsobí poruchu cirkulácie potu či baktérii pri vašom uchu. V praxi, ak máte slúchadlá vložené v ušiach dostatočne dlho bez prestávky, sú náchylnejšie na bakteriálne a plesňové infekcie. Ak sa teda maz v uchu nahromadí, jeho nadmerné množstvo môže spôsobiť, samozrejme, problémy so sluchom spolu s ďalšími príznakmi, ako sú bolesti a závrat.

Pomôcť by podľa rád odborníkov mohli slúchadlá cez uši, ktoré k uchu len prikladáme, zatiaľ čo malé bezdrôtové vkladáme priamo dovnútra. Ako však dodáva Science Alert, slúchadlá sú vo väčšine prípadov v poriadku, no treba si určite kontrolovať dĺžku ich používania a, samozrejme, hlasitosť, aby ostal sluch a ušné procesy v plnej nepoškodenej prevádzke.