Toto je dôvod, prečo by ste nikdy nemali spať so slúchadlami v ušiach. Muž ich počas spánku nechtiac prehltol

Ak však nechcete dopadnúť ako tento muž, mali by ste si dať pozor a slúchadlá si do postele radšej nebrať. Najmä tie bezdrôtové, môže sa totiž stať, že ich počas spánku nechtiac prehltnete.

Slúchadlá radšej nechajte na nočnom stolíku

Portál Medical Express informoval o zvláštnom prípade, kedy muž počas spánku nechtiac prehltol svoje slúchadlá AirPods. Lekári mu ich následne museli vyberať z pažeráka. Muž preto ľudí varuje, aby si dali pozor a slúchadlá so sebou do postele radšej nebrali.

Brad Gauthier z Worcesteru o bizarnej nehode detailne informoval v rozhovore pre NBC Boston. Keď si išiel večer ľahnúť do postele, vôbec nemyslel na to, že by mal bezdrôtové slúchadlá radšej nechať na nočnom stolíku. Keď sa na ďalší deň ráno zobudil, celkom na ne zabudol a šiel spred svojho domu odhrabať sneh. Po hodine sa chcel napiť, zistil však, že tekutinu nedokáže prehltnúť. V pomerne nechutnom opise doplnil, že vodu zo seba musel takpovediac „vyliať“.

Lekári slúchadlo vytiahli zo spodnej časti pažeráka

Až potom som všimol, že jedno z dvoch bezdrôtových slúchadiel mu chýba a nedokáže ho nikde nájsť. Pokúsil sa ho nájsť za pomoci aplikácie Find My AirPod. Zaúradoval však zákon schválnosti a v slúchadlách sa vybila batéria. Brad mal však zrejme šťastie v nešťastí. Predstavte si, že hľadáte slúchadlo a zvuk zrazu začne vychádzať z vášho vlastného hrdla.

Gauthier so slúchadlami v ušiach zaspával celkom bežne. Na to, že mohol jedno z nich v spánku prehltnúť, ho upozornil až jeho starší syn. Muž sa preto okamžite vybral na pohotovosť, kde sa jeho podozrenie potvrdilo. Röntgen ukázal, že slúchadlo naozaj prehltol a zaseklo sa v spodnej časti jeho pažeráka.

Lekári slúchadlo okamžite z jeho tela odstránili. Podľa Gauthiera to nebolo vôbec bolestivé, len trochu nepríjemné. Slúchadlo dokonca ostalo pomerne funkčné. Napriek tomu však ľudí varuje, aby si radšej dali pozor a so slúchadlami do postele nešli. Človek nikdy nemôže vedieť, kde to slúchadlo nedopatrením napokon skončí. V rozhovore pre NBC Boston doplnil, že s manželkou majú 6-mesačné dieťa a občas si pred spaním pozrie niečo na Netflixe. Od vyčerpania si ich jednoducho niekedy zabudne z uší vybrať a zaspí s nimi.