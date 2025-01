Rieka, kam spadli, je prekliata: Šance na prežitie pasažierov sa znižujú. Čo zatiaľ vieme o havárii lietadla a vrtuľníka

V stredu večer došlo k tragickej leteckej nehode, keď sa komerčné lietadlo so 64 osobami na palube zrazilo v oblasti Washingtonu, D.C. s vrtuľníkom americkej armády. Lietadlo, ktoré bolo na ceste z Kansasu, havarovalo do rieky Potomac, pričom doteraz bolo z vody podľa informácií polície vytiahnutých 19 tiel.

Ako informuje BBC, nešťastie sa stalo približne o 21:00 miestneho času, keď sa lietadlo PSA Airlines, ktoré letelo ako American Airlines 5342, zrazilo so Sikorskym H-60 americkej armády. Lietadlo Bombardier CRJ700 malo na palube 60 cestujúcich a 4 členov posádky a malo namierené na Národné letisko Ronalda Reagana vo Washingtone.

Podľa údajov Federálnej leteckej správy (FAA) sa vrtuľník zúčastnil cvičného letu z Fort Belvoir vo Virgínii, kde sa nachádzali traja americkí vojaci. Celý priebeh pádu zachytili kamery kultúrneho Kennedyho centra na brehu rieky.

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie nehody. K incidentu došlo v blízkosti letiska Ronalda Reagana, ktoré po nehode pozastavilo všetky lety. Americká letecká spoločnosť vyjadrila hlbokú ľútosť nad nehodou a vyzvala na modlitby za obete. Podľa polície sa v oblasti v mrazivých teplotách pohybujú tímy záchranárov, ktorí sa snažia vyhľadať prípadných preživších. Prístup k miestu nehody im pritom komplikuje silný vietor a ľadové kryhy na rieke.

Očití svedkovia nehody popisujú, že lietadlo pred zrážkou vykazovalo nezvyčajné pohyby. Ari Schulman, ktorý bol vtedy na ceste po George Washington Parkway, uviedol, že lietadlo malo náhly sklon doprava, pričom pod ním vybuchovali iskry. „Vyzeralo to veľmi, veľmi zle,“ povedal. Jimmy Mazeo, ktorý nehodu spozoroval pri večeri, povedal, že si všimol „biely záblesk“ na oblohe a že lietadlá prichádzajúce na letisko Ronalda Reagana lietali v „nepravidelných vzorcoch“.

Vyšetrovanie nehody prevzali FAA a Národná bezpečnostná dopravná rada (NTSB). Téma bezpečnosti leteckého priestoru okolo letiska Ronald Reagan sa dostala aj na stôl predstaviteľov vlády. Americký minister obrany Pete Hegseth a minister dopravy Sean Duffy situáciu monitorujú a avizovali, že po vyšetrení tragického incidentu môže dôjsť k zmenám letových trás v okolí letiska.

