Richard s ťažkým covidom strávil v nemocnici mesiac. Teraz sa ospravedlnil doktorom, že sa nedal zaočkovať

Koronavírus každým dňom naberá na sile a aj v slovenských nemocniciach neustále pribúda čoraz viac pacientov s ťažkým priebehom. Vládni predstavitelia i odborníci verejnosť neustále varujú pred ochorením COVID-19 a občanov vyzývajú, aby sa nechali zaočkovať, pretože je to jediná ochrana pred vážnym priebehom nákazy. Zaočkovať sa nenechal ani 54-ročný Richard, ktorý v nemocnici napokon strávil 28 dní.

Najskôr bol odporcom očkovania proti covidu, potom sa nakazil. Toto je realita, ktorú skúšajú aj mnohí Slováci. Ako informuje web The Guardian, 54-ročný grafik Richard Soliz zo Seattlu sa koronavírusom nakazil ešte v auguste. Jeho príbeh je však varovaním pre tých, ktorí očkovanie neustále odmietajú.

Nakazil sa a po vyliečení sa lekárom ospravedlnil

Richard mal po nakazení v pľúcach krvné zrazeniny. Koncom augusta bol prijatý do nemocnice Harborview, kde 28 dní strávil pripojený na pľúcnej ventilácii a srdcovom monitore. Lekári sa totiž obávali, že jedna z tých krvných zrazenín by sa mohla dostať do mozgu alebo srdca.

Soliz to však všetko ustál a ako jeden z mnohých prežil ťažký stav po nákaze. Počas októbra sa do nemocnice vrátil, avšak tentokrát nie s ochorením, ale s pokorou. Lekárom, ktorým sa ho podarilo zachrániť, sa rozhodol poďakovať a ospravedlniť, že sa nedal zaočkovať.

„Hlboko to ľutujem, viete…že som sa nedal zaočkovať,“ povedal Soliz svojmu záchrancovi, doktorovi Jamesovi Townovi a všetkým, ktorí sa oňho v nemocnici starali. Ten mu povedal, že ho nikto neobviňuje, ani nesúdi. „Som rád, že vám je lepšie,“ povedal Town svojmu niekdajšiemu pacientovi.

Zaočkovať sa nenechal, podľahol dezinformáciám

Rovnako ako mnohí, aj Soliz podľahol dezinformáciám o vakcíne a neveril, že ho dostatočne ochráni. Keď potom ochorel, myslel si, že je to len chrípka. Potom sa k tomu všetkému ale pridružili aj silné bolesti hlavy. Krátko na to dostal horúčku a začal pociťovať dýchavičnosť. „V tej chvíli som si uvedomil, že toto nie je chrípka, ale covid,“ povedal denníku The Guardian.

Medzičasom sa Soliz dal už aj zaočkovať a vyzýva k tomu aj ostatných. Aj keď totiž prežil, jeho pľúca zostali zjazvené, čo spôsobuje, že sa zadýcha aj pri miernej fyzickej aktivite. Lekári mu ale povedali, že do šiestich mesiacov by sa jeho stav mal výraznejšie zlepšiť.