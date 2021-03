Rezort zdravotníctva má kompletné výsledky z celoplošného testovania. Uverejnil ich prestížny časopis Science

Prestížny vedecký časopis “Science” tento týždeň publikoval štúdiu novembrového celoplošného testovania. Vedecký tím, ktorý pracoval na tomto materiály, viedol epidemiológ MZ SR Martin Pavelka z Inštitútu zdravotných analýz.

Autori štúdie poukazujú na vysokú účinnosť celoplošného testovania, ktoré v spojení s prísnymi opatreniami prijatými 24. októbra minulého roka, prispeli k 58%-mu zníženiu prevalencie vírusu v neizolovanej časti populácie.

Slovensko je podľa Pavelku svetový líder v boji proti epidémii

“Ak prihliadneme na to, že epidémia bola v tom čase v rastúcom trende (4.4% denný rast), tak úspech tejto intervencie viedol až k 70%-mu zníženiu oproti hypotetickému stavu, keby k intervencií nedošlo,” vysvetlil Martin Pavelka z Inštitútu zdravotných analýz MZ SR. Autori v štúdií použili aj komplexný matematický model, v ktorom dokázali, že takýto efektívny pokles v priebehu jedného týždňa sa nedá vysvetliť inak ako silným efektom masívneho testovania.

“Som nesmierne hrdý na to, že sme zviditeľnili Slovensko ako svetového lídra v inováciách a boji proti epidémií COVID-19. Slovenské COVID dáta sa konečne dostávajú do svetovej pozornosti. Vo svetovej akademickej obci existuje konsenzus, že novembrová intervencia celoplošného testovania bola veľmi silným nástrojom na potlačenie epidémie COVID-19. Touto intervenciou sme si “kúpili” skoro celý mesiac času a bez nej by sme museli mať omnoho dlhší a tvrdší lockdown,” povedal Martin Pavelka.

Pravidelné testovanie je druhým najlepším riešením

“Vyzývam všetkých, aby sa pravidelne testovali. Očkovanie je konečným riešením epidémie, avšak pokiaľ nemáme dosiahnutú kolektívnu imunitu, tak pravidelné testovanie je druhým najlepším riešením ako zistiť svoj infekčný status a zamedziť tak ďalšiemu šíreniu infekcie. Žiaľ, SARS-CoV-2 má tú evolučnú výhodu, že u veľkej časti populácie sa šíri bez akýchkoľvek príznakov. Práve pravidelné testovanie nám vie povedať, aký je náš aktuálny infekčný status a či sa mám izolovať,” vysvetlil Pavelka.

Na štúdií pracovali aj poprední svetoví epidemiológovia z Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny. Stefan Flasche píše: “Predstavte si túto intervenciu, ako keby vám horel dom a vy naňho z helikoptéry zhodíte veľké vedro vody. Niečo sa dostane na dom, niečo vedľa. Oheň úplne neuhasíte, avšak zamedzíte rýchlemu a veľkému požiaru.”

Autorský tím momentálne pracuje na vývoji štúdií zameranej na hodnotenie januárového skríningu. “Počas januárového skríningového testovania sme pozorovali nižší efekt intervencie – 28%. Kým 58%-ný efekt v novembri bol kombinovaným výsledkom masívneho testovania a v tom čase prijatých kontrolných opatrení, tak 28%-ný efekt v januári bol zrejme už jasným výsledkom výlučne masívneho testovania.”