Rezervujte si miesto na farme, lúke alebo v lese: Manželia prinášajú projekt kempovania na súkromných pozemkoch

Ak patríte medzi ľudí, ktorí milujú kempovanie, trávenie nerušeného času v prírode, alebo vás láka takýto typ zážitku, upriamte pozornosť na nový slovenský projekt. Služba Humnokemp prináša možnosť vybrať si humno na kempovanie podľa vašich požiadaviek. Je riešením, ako kempovať na súkromných pozemkoch, kde by ste sa inak nedostali priamo s povolením ich majiteľov.

Za projektom Humnokemp stoja manželia Norbert a Kristína Maur, ktorí spolu so svojimi deťmi milujú kempovanie. A rozhodli sa pomôcť spoznať tento zážitok aj nám všetkým a priniesť možnosť kempovania na súkromných pozemkoch. V tomto období, kedy trávime viac času na Slovensku a doma na home office, to môže byť príjemným spestrením všedných dní.

Pri návšteve kempov sa častokrát o nerušenom pobyte uprostred prírody nedá hovoriť. Humnokemp spojil ľudí, ktorí chcú ponúknuť svoje pozemky na prenájom a tých, ktorí vyhľadávajú nové miesta. Dovolenka na Slovensku ani zďaleka nemusí byť stále jednotvárna a vďaka kempovaniu na súkromných pozemkoch môžete spoznať skutočne originálne humná.

Či už sú to farmy, sady alebo lúky. Ak chcete, môžete tu byť úplne sami. Ak radi spoznávate nových ľudí, možno vám majitelia ukážu viac zo svojho života. Spomeňme napríklad Malý ranč Na Okraji, kde môže byť veľkým lákadlom jazda na koni alebo vzdelávaciu Včelnicu v Liešnici, kde spoznáte tradíciu včelárstva. Vďaka Humnokempu môže byť každý ďalší výlet úplne novým zážitkom.

V rozhovore s Norbertom Maur, zakladateľom projektu Humnokemp, sa dozviete: Ako vznikol Humnokemp?

V čom sa tento projekt líši oproti bežným kempom?

Kto môže ponúknuť svoj pozemok na prenájom?

Prečo sa ľudia rozhodnú poskytnúť svoj pozemok?

Aký majú Norbert a Kristína vzťah ku kempovaniu?

Prečo obľubujú tento druh zážitku?

Aké miesta má Humnokemp vo svojej ponuke a čím sú výnimočné?

Ako vznikol projekt Humnokemp?

Sme rodina, ktorá našla radosť z kempovania. Sme manželia s dvoma deťmi, ktorí začali so stanovaním vďaka náhode počas prípravy jednej letnej dovolenky pri mori a z kempovania sa pre nás stala vášeň.

Humnokemp vznikol ako reakcia na COVID-19 a našu potrebu, ktorú sme riešili pri kempovaní. Nápad s kempovaním na súkromných pozemkoch sme mali už skôr, ale ako najpotrebnejší sa nám ukázal až na jar 2020. Letná sezóna bola predo dvermi, v hlavách odporúčania od epidemiológov, aby sme necestovali do zahraničia a radšej uprednostnili dovolenku na Slovensku.

Aj my sme cítili potrebu vyjsť von z bytu, na pár týždňov byť vonku. Radi objavujeme miesta, ktoré nie sú také známe a sú mimo hlavných turistických atrakcií. Zároveň sme nechceli prespávať len tak “na divoko” a veľa kempov bolo stále zatvorených. Jedno z riešení sme videli v službe na zdieľanie súkromných pozemkov na kempovanie.

Oslovili sme ľudí, ktorých poznáme, že majú svoj pozemok za humnami. Opýtali sme sa ich, či by boli ochotní ho poskytnúť ďalším kemperom. A súhlasili prví siedmi.

V čom vidíte najväčšie pozitíva kempovania na súkromných pozemkoch, napríklad oproti bežným kempom?

Najväčšie pozitívum vidíme v emócii, v zážitku zo spoznávania ľudí v regiónoch a spoznávania nového miesta. Veríme, že každé humno má za sebou svoj príbeh. Tak, ako si ja pamätám strávené letá s babkou vo vinohrade v Bratislave, alebo ako si náš dedko spomínal na záhradu na kopaniciach na Myjave.

My v nich vidíme bezpečné miesta na kempovanie, ktorých príbeh môžeme ďalej spoluvytvárať. A veríme, že cez spoznanie prostredia a ľudí v ňom sa dokážeme správať zodpovedne a voči sebe s rešpektom.

Samozrejme, kempovanie na súkromných pozemkoch je oproti bežným kempom viac súkromnejšie, pokojnejšie, tichšie, osobnejšie. No to sú presne tie viaceré pozitíva, ktoré vedú k tomu najväčšiemu, že ľudia dokážu žiť zodpovedne, s rešpektom voči druhým a s radosťou.

Humnokemp môže pomôcť obmedziť ilegálne kempovanie na miestach, kde je to zakázané. Je to na Slovensku problémom?

Samozrejme, v národných parkoch je zakázané stanovať. Nechceme, aby turisti stanovali tam, kde sa nemá. Chceme však, aby aj tieto krásne miesta boli dostupné. Preto rozbiehame napríklad spoluprácu s Nadáciou Aevis, ktorá zastrešuje web destinácie cestovného ruchu Poloniny. Pomáhajú nám s vyhľadávaním miest na kempovanie. Turisti si budú môcť vybrať legálne na stanovanie súkromnú záhradu.

Aké zaujímavé miesta má Humnokemp vo svojej ponuke?

Ako sme spomínali, pre nás má každé humno svoj osobitý príbeh. Každé miesto má svoj charakter, svojich majiteľov, s ktorými sa spájajú rôzne príbehy. Napríklad Včelnica v Liešnici, kde mladá rodinka pestuje včely a vzdeláva deti alebo budúcich včelárov. Alebo Sad u Harušťákov – pár, ktorý sa stará na myjavských kopaniciach o ovocný sad, hostia množstvo zahraničných dobrovoľníkov a rekonštruujú starý hostinec. Zaujímavé sú aj Farma pod Vtáčnikom alebo Farma pod Poľanou, ktoré sa citlivo starajú o zvieratá, poctivo vyrábajú syry a sú otvorené návštevníkom.

Kempovať neznamená, že musíte ďaleko cestovať od domu. Môže to byť aj v meste. Takto máme napríklad v Košiciach záhradu Tophill, ktorú vlastní mladý pár. Plánujú na nej stavať, ale dovtedy vie poslúžiť kemperom, aby si užili úžasný výhľad na Košice. Prípadne blízko od Bratislavy vo Svätom Jure, kde je Oáza medzi vinohradmi, či v Limbachu Lúka – ihrisko v prírode.

Každé miesto je určené výhradne pre jednu kempovaciu skupinu alebo sa môže stať, že sa tu stretneme aj s ďalšími skupinami?

Takmer všetky humná na Humnokemp sú menšie súkromné pozemky, na ktorých môže kempovať od piatich do dvadsiatich kemperov. Na niektorých humnách sú k dispozícii viaceré miesta. Môže sa preto stať, že na jednom mieste budú aj dve skupiny kemperov. Je to však iba pri takých humnách, kde je dostatok miesta a kde je zabezpečené aj napriek viacerým skupinám súkromie.

Pre koho je Humnokemp určený?

Humnokemp je pre kohokoľvek, kto chce zažívať radosť z kempovania. Od začínajúcich kemperov, ktorí si idú po prvýkrát vyskúšať stanovanie, cez príležitostných kemperov, ktorí si aj požičajú kempovaciu dodávku, až po skúsených karavanistov, ktorí celoročne cestujú.

Humnokemp je otvorený pre všetkých, ktorí sa pri kempovaní správajú zodpovedne a pri kempovaní sa snažia zanechať čo najmenšiu stopu. Pri kempovaní sa stretávame s rôznorodými ľuďmi. Očakávame, že kemperi budú k sebe pristupovať navzájom s rešpektom a bez predsudkov.

Kto vám môže ponúknuť svoj pozemok? Máte nejaké špeciálne požiadavky, ktoré by mal spĺňať?

V ponuke Humnokempu môže byť súkromný alebo obecný pozemok. Základom je ideálne rovná plocha s prístupovou cestou. Pozemok môže byť záhrada s prístupom pre dodávky na kempovanie, miesto v lese iba pre stan, lúka pre stany, alebo aj pre karavan. Rôzne môže byť aj vybavenie: iba priestor na kempovanie s ohniskom, humno aj so suchým záchodom a prístupom k pitnej vode, záhrada s pripojením na elektrinu a sprchou.

Výhodou hosťovania kemperov je, že sú zvyknutí na rozličné miesta a nie sú nároční na vybavenie. To si vo väčšine prípadov nosia so sebou. Karavanisti dokonca majú so sebou aj celé vybavenie kuchyne a toalety. Kemping nie je náročný na vybavenie pozemku, ale sú veci, ktoré ocení každý kemper a ktoré zvýšia aj cenu pozemku.

Tu odporúčame, aby pozemky mali suchý záchod pre menšie pozemky, ohnisko alebo gril, piknikový stôl, prístup k pitnej vode, pripojenie na elektrinu. Potom sú už také extra vychytávky ako solárna sprcha, hojdacia sieť alebo solárne LED svetielka. Tie nemusí mať každý, ale každý ich ocení.

S majiteľmi pozemkov sa stretávate aj osobne. Čo je zväčša ich hlavným cieľom, prečo chcú svoj pozemok ponúknuť iným ľuďom?

Motivácie sú rôzne. Máme majiteľov pozemkov, ktorí to, že hosťujú kemperov na svojom pozemku, vnímajú ako svoju misiu ukázať ich životný štýl, ponúknuť kúsok z ich života druhým. Iní čisto pragmaticky, že majú voľný pozemok a sú radi, ak ho niekto iný využije.

Ďalší sú naklonení sami kempovaniu a to, že prídu hostia na ich pozemok, zapadá do ich predstáv, ako môže byť ich humno využívané. Niektorí v tom vidia príležitosť, ako si privyrobiť.

S vašou rodinou kempovanie vyhľadávate aj v rámci oddychu a dovolenky. V čom vám tento spôsob trávenia voľného času a cestovania najviac vyhovuje?

Radi kempujeme sami. Samozrejme, ideme aj s kamarátmi, ale väčšinou cestujeme sami. Kemping je aktívna dovolenka. Denné zabezpečenie základných potrieb pre seba a pre deti – ranná hygiena mimo miesta, kde spíte, varenie vonku, obmedzený priestor v stane alebo v campervane. Našich kamošov máme veľmi radi, no keď kempujeme, radšej sami. Pomáha nám to naplno využiť dovolenku, aby sme si mentálne oddýchli a naplno potom fungovali v práci.

Keď kempujeme sami, musíme robiť kompromisy iba na úrovni členov rodiny, máme detox od dohadovania sa s druhými, mentálny oddych od ďalšej komunikácie. Obaja máme prácu, v ktorej manažujeme ľudí, denne veľa komunikujeme, ale na dovolenke sa potrebujeme venovať samým sebe. A tie dennodenné radosti a strasti z kempovania si naplno užívame.

Aké miesta vyhľadávate najčastejšie pri kempovaní vy? Vyskúšali ste aj nejaké z ponuky Humnokempu?

Navštívili sme takmer všetky humná, s výnimkou tých, ktoré aktuálne pridávame na web. Keďže máme deti, u našich detí vyhrávajú farmy. Z jednej z nich sme si aj zobrali v lete kocúra, ktorý je odvtedy dôležitým doplnkom všetkých školských online hodín našich detí.

My zas máme radi aj miesta, kde je úplné ticho. Taká je napríklad lúka v Rajeckej Lesnej alebo vinica v Mýtnych Ludanoch pri Leviciach.

Cestovanie karavanmi alebo campervanmi sa teší na Slovensku obľube a využívate ho aj vy. V čom je podľa vás tento zážitok lepší, ako spanie v hoteli?

Spanie v karavane alebo campervane je úplné iný typ dovolenky a zážitku. Nadnesene môžeme povedať že je to kvalitnejšie, lebo spíte v najväčšom päťhviezdičkovom prírodnom hoteli na kolesách. Treba však povedať, že takáto dovolenka nie je pre každého. Kto má predstavu o dovolenke, že bude iba oddychovať, bude obsluhovaný a bude mať komfort, pre toho dovolenka v karavane nie je.

Celý deň ste aktívni – od rannej hygieny, cez varenie, celý deň vonku, až po prípravu na spanie. Ale keď si predstavíte – v sobotu ráno sa dohodnete s kamarátmi, naštartujete, iba kúsok za Bratislavou alebo v Košiciach zastavíte, otvoríte strechu, vyberiete von stoličky a v kuchynke v aute začnete variť.

Slnko zapadá, les za vami vás pohlcuje a v týchto chvíľach sa mozog prepína do recovery modu. Do noci vonku, prespávate v aute a ráno praženica zo štyroch. Pomáha nám to zotaviť hlavu po celom týždni. Stačí aj jedna noc, ideálne dve a ste späť. Ľudia si chodievajú oddýchnuť na víkend na chalupy, my štartujeme auto a prespávame v ňom.

Vo svojom blogu píšete aj o udržateľnom a pomalom cestovaní. Majú ho ľudia na Slovensku radi? Bude ich podľa vás pribúdať? Je Humnokemp jednou z alternatív, ktorú môžu pri ňom využívať?

Už minulý rok prieskumy ukazovali, že zo všetkých dovolenkujúcich bude dovolenkovať na Slovensku až 70 %. Trendom v cestovaní sa stáva domáce, lokálne cestovanie. A áno, kempovanie môže byť jeden zo spôsobov, ako ľudia môžu tráviť svoje domáce dovolenky.

Kempovanie však nemusí byť samo o sebe nevyhnutne zodpovedné, alebo udržateľné. Aj pri kempovaní môžu ľudia masovo navštevovať veľké turistické lokality, produkovať množstvo odpadu, zanechávať zničené stanové miesta, nakupovať predražené suveníry.

To však nie je naša predstava o udržateľnom cestovaní. Pomalé, alebo udržateľné cestovanie, či kempovanie kladie dôraz na to, čo zažijeme, než na to, koľko toho počas cestovania vidíme. A tak vnímame aj náš Humnokemp. Chceme kempovanie, pri ktorom spoznáme lokálnych ľudí, ochutnáme lokálne domáce produkty a okrem vyležanej trávy od stanu a auta sa snažíme miesta zachovať v čo najpôvodnejšom stave a neničiť ich.

Badáme, že za posledné roky narastá popularita kempovania. Vídavame na cestách viac kempovacích dodávok a karavanistické skupiny na sociálnych sietiach majú čoraz viac sledovateľov. Potenciál v kempovaní vidíme aj v dnešnej dobe pre home office na cestách. Teší nás to.

Ak vás projekt zaujal, viac sa dozviete na oficiálnej stránke Humnokempu. Humno si môžete vybrať presne podľa vašich požiadaviek, či už cestujete karavanom, campervanom alebo sa chystáte stanovať. V kategórii Blog o kempovaní zas nájdete rôzne zaujímavosti zo života kemperov, ale aj tipy na filmy alebo knihy. Pre fotografie z ponúkaných miest navštívte Humnokemp na Facebooku a Instagrame.