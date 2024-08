Rezervoval si hotel za 47 eur na noc, po príchode zistil, že neexistuje: Muža v obľúbenej destinácii čakal šok

Pri kúpe dovolenky dúfate, že všetko bude v poriadku, všetci si to užijú a domov sa vrátite oddýchnutí a plní nových zážitkov. Realita je ale niekedy iná. Ukážkou je muž, ktorý sa tešil na dovolenku v Egypte. Keď ale prišiel na miesto, zistil, že hotel, kde mal bývať, vôbec neexistuje.

Článok pokračuje pod videom ↓

Neexistujúce ubytovanie

Ako informuje New York Post, cestovateľ a bloger ostal veľmi znechutený po tom, ako zistil, že sa stal obeťou dovolenkového podvodu. 43-ročný učiteľ Mark Jeavons sa tešil na to, že si v Egypte pozrie pyramídy a ďalšia krásne miesta. Štyri noci mal stráviť v hoteli s názvom Pyramids and Sphinx View Hotel, pričom jedna noc ho mala stáť približne 47 eur. Keď ale uprostred noci dorazil na adresu, kde sa mal hotel nachádzať, ukázalo sa, že tam okrem tmavej prázdnej uličky nič nie je.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mark Jeavons (@mj_travelman)

Ubytovanie si rezervoval prostredníctvom Bookingu. Hotel mal množstvo skvelých recenzií a na fotografiách bola dokonca aj strešná terasa, z ktorej bol výhľad na pyramídy. Zmätený bol dokonca aj taxikár, ktorý ho viezol. Ten sa na hotel opýtal niekoľkých okoloidúcich, no nikto o ňom ani len nechyroval.

Hotel už z ponuky stiahli

Mark si uvedomil, že je v cudzej krajine, je noc a je odkázaný sám na seba. To jednoznačne nie je ideálna situácia. Tento výlet mal už dlho na svojom zozname prianí a naozaj sa naň tešil. Príliš neskoro si ale začal všímať varovné signály. Napríklad, nikto od neho nežiadal zálohu za ubytovanie, zaplatiť mal všetko osobne priamo na adrese.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mark Jeavons (@mj_travelman)

Vyše hodinu blúdil ulicami mesta, kým sa mu napokon podarilo nájsť núdzové ubytovanie inde. Mark predpokladal, že ak má hotel dobré recenzie, nič sa predsa nemôže pokaziť. Po návrate domov a po ďalšom pátraní ale zistil, že obeťou rovnakého podvodu sa stalo viacero ľudí. Mark podal prostredníctvom Bookingu sťažnosť a hotel napokon z ponuky zmizol.

Bloger si ale dovolenku týmto zážitkom nenechal pokaziť a napokon si užil pyramídy nielen zo zeme, ale aj zo vzduchu počas letu teplovzdušným balónom. Precestoval už vyše 40 krajín a tvrdí, že sólo cestovanie by mal na vlastnej koži okúsiť každý.