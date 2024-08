Najete sa tu už od 5 eur, ubytovanie nájdete za 9 eur: Tento raj patrí medzi najlacnejšie európske destinácie

Albánsko možno nepatrí medzi destinácie, ktoré by mal na wishliste každý cestovateľ a dovolenkár. V posledných rokoch ale jeho popularita stúpa čoraz viac. Mnohí Albánsko milujú najmä preto, lebo je pomerne lacné a dovolenka vás nepripraví o úspory. Zároveň však môžete objavovať nádherné zákutia bez toho, aby ste sa tlačili v davoch turistov.

Mesto sa dostalo na zoznam UNESCO

Ak si chcete užiť lacnú dovolenku, jednoznačne by vo vašom hľadáčiku nemalo chýbať albánske mesto Berat. Ako informuje web Albania Visit, nie je to bežné európske mesto, ktoré navštívil už každý druhý turista. Práve naopak, v časoch komunistického režimu sem zo zahraničia len tak na dovolenku nezavítala takmer ani noha. Svoje brány pre návštevníkov otvorilo až v roku 1991 a odvtedy dokazuje, že naozaj má čo ponúknuť.

Podľa webu Visit Berat by cesta každého dobrodruha mala, pochopiteľne, začínať v albánskom hlavnom meste – v Tirane. Ďalšie kroky by však mali smerovať práve do Beratu. Spolu s mestom Gjirokastër patrí na zoznam pamiatok UNESCO a je fascinujúcim príkladom úžasne zachovanej architektúry z osmanských čias.

Berat sa skladá z troch častí: z hradu na vrchole kopca zvaného Kalaja, ďalšie dve časti tvorí samotné mesto pod hradom. Každá časť sa nachádza na inej strane rieky. Mangalemi sa nachádza na úpätí hradu a Gorica za riekou na druhej strane. Vďaka jedinečnému rozloženiu domov na oboch stranách rieky (väčšina z nich je z veľkej časti natretá na bielo) si Berat vyslúžil aj prezývku „mesto tisícich okien“. Tak trochu pôsobí, akoby bolo tvorené len oknami hľadiacimi na rieku.

Ľudia vás privítajú s otvorenou náručou

Podľa webu The Crazy Tourist si tu na svoje prídu milovníci histórie, prírody, ale aj architektúry. Prvé zmienky o Berate sú údajne staré 2500 rokov a mesto je známe aj tým, že v roku 1400 tu v relatívnom mieri spolu nažívali kresťania a moslimovia, nájdete tu tak na jednom mieste vedľa seba kostoly, ale aj mešity.

Podľa Visit Berat sem mnoho ľudí chodí na 1-dňový výlet z Tirany, no je to chyba a celkom isto sa nebudete nudiť, aj keď tu pobudnete dlhšie. Navyše, vaše srdce si získa pohostinnosť, optimizmus a láskavosť miestnych obyvateľov, privítajú vás s otvorenou náručou. Ako sme spomínali, jednou z dominánt Beratu je hrad z 13. storočia a počas svojej návštevy by ste ho nemali vynechať. Potulkami po pevnosti strávite podľa webu Trip Advisor približne 3 hodiny a ľudia si to nevedia vynachváliť. V recenziách píšu, že to bol skvele strávený čas a tie výhľady si jednoducho nesmiete nechať ujsť.

The Travel Folk odporúča vyhradiť si chvíľku na návštevu Qendistari Berati. Je to obchod, kde mieste ženy predávajú ručne vyrábané čipky a koberce. Svojou krásou vám vyrazia dych, nie je to niečo, na čo bežne natrafíte kdekoľvek inde. Lokálnu kuchyňu zas môžete ochutnať v niektorej zo skrytých reštaurácií, na ktoré natrafíte napríklad počas prechádzky po Gorici. Na svoje si tu prídu milovníci mäsa, ale aj sladkých dobrôt. Nájdete tu aj ulicu lemovanú kaviarňami, kde si môžete vychutnať trochu relaxu v tieni stromov a slnečníkov. Zrelaxovať tu môžete po preskúmaní miestnych kostolov a mešít a, samozrejme, na svoje si v okolí prídu aj milovníci prírodných krás.

Ubytovanie už od 9 eur

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného