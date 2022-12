Reštaurácie a športoviská si konečne trocha vydýchnu. Vláda im znižuje DPH o polovicu

Nie je žiadnou novinku, že obrovské množstvo reštaurácií a športovísk sa ešte nestihlo spamätať z pandémie, a už museli čeliť ďalším obrovským problémom, medzi ktorými je napr. aj energetická kríza. Štát sa ale rozhodol podať pomocnú ruku.

OĽANO oznámilo, že reštauráciám i športoviskám pomôže, a to znížením dane o polovicu.

DPH im zníži z 20 na 10 %

Minister financií Igor Matovič na tlačovej konferencii OĽANO oznámil, že v prvom kvartáli roku 2023 budú gastropodinky a športoviská platiť zníženú daň, a teda nie 20 %, ale 10 %. Verí pritom, že tento krok nepomôže len samotným prevádzkam, ale aj ich návštevníkom.

Označil to pritom za „gesto dobre vôle“ a dodal, že v prípade, že to do štátnej kasy prinesie viac daní, znížená daň bude po uplynutí prvých 3 mesiacov roka 2023 predĺžená.