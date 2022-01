Respirátory už nemusia byť jednorazové. Vedci našli spôsob, ako ich môžeme bezpečne použiť až 25-krát

Rúška a respirátory sa stali bežnou súčasťou našich životov, bez nich už ani nevyjdeme na ulicu. Neustále nakupovanie nových respirátorov však môže byť finančne pomerne náročné. A priznajme si, človek je tvor zábudlivý a stane sa, že ten istý respirátor použije viackrát. Vedci však prichádzajú so spôsobom, ako ho používať opakovanie, no zároveň aj bezpečne.

Respirátory je možné použiť až 25-krát

V istých momentoch pandémie sme bojovali nielen so samotným vírusom, ale aj s nedostatkom osobných ochranných pomôcok, vrátane rúšok a respirátorov. Aj to bola ukážka toho, že väčšina krajín na pandémiu takýchto rozmerov nie je pripravená, a to napriek varovaniam odborníkov, píše portál IFL Science. Respirátory s označením FFP2 využívajú nielen bežní ľudia, ale aj zdravotnícky personál.

Respirátor FFP dokáže odfiltrovať 95 % drobných častíc alebo kvapôčok prenášaných vzduchom. Vďaka tomu nás dokážu pred rôznymi ochoreniami chrániť efektívnejšie, ako napríklad obyčajné textilné rúško. Aj respirátory však majú isté obmedzenia, napríklad, človeka chránia len určitú dobu a nemali by sa používať opakovane. Niektorí ľudia sú však k tomu nútení, alebo namiesto respirátorov nosia kvôli tomu rúška.

Dôležité je pripraviť sa na ďalšie pandémie

Izraelskí vedci však v spolupráci s odborníkmi z MIT prišli na to, ako zabezpečiť, aby bolo možné nosiť ten istý respirátor opakovane, no zároveň, aby to pre človeka nepredstavovalo žiadne riziko. Vedci tak bojujú nielen proti súčasnej pandémii. Je to zároveň aj snaha čo najlepšie sa pripraviť na prípadné ďalšie. Ukázalo sa, že respirátory ostanú bezpečné a opätovne použiteľné vďaka výparom peroxidu vodíka.

Už teraz sa táto procedúra bežne využíva pri dekontaminácii rôznych zariadení. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise American Journal of Infection Control, procedúru zahŕňajúcu peroxid vodíka je možné aplikovať aj v prípade respirátorov. Vďaka procesu dezinfekcie je respirátor opätovne bezpečne použiteľný. Dezinfikovať ho dokážu odborníci až 25-krát.

Podľa odborníkov je dôležité zabezpečiť, aby bol dostatok osobných ochranných pomôcok aj v malých nemocniciach s obmedzenými možnosťami a zdrojmi. Vďaka tomu by bolo možné predísť katastrofickým scenárom, ktoré sa v prípade nedostatku môžu veľmi rýchle premeniť na krutú realitu. Ďalšou nespornou výhodou opakovaného používania dezinfikovaných respirátorov je, že sa zníži množstvo odpadu, ktoré končí v životnom prostredí.