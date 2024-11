Reportérka Kristína Kövešová prehovorila o brutálnom útoku: Keby tam neboli policajti, neviem, či by som odišla po vlastných

Známa investigatívna reportérka Kristína Kövešová sa pred týždňom stala obeťou útoku pri nakrúcaní jednej z reportáží. So zraneniami skončila v nemocnici. Muž, ktorý ju napadol, putoval do väzby.

Novinárku už medzitým prepustili z nemocnice do domácej liečby a o desivom incidente prehovorila pre Televíziu Markíza. Podľa vlastných slov utrpela otras mozgu, zlomeninu nosa a poškodenie chrbtice. Divákom ale odkázala, že do práce sa vráti hneď, ako to pôjde.

Útočník ju udrel do tváre

„Keby tam neboli policajti, neviem, či by som odišla po vlastných a či by som vôbec odišla,“ povedala Kövešová. Útok bol nečakaný a prišiel počas toho, ako chcela dať problémovým ľuďom, o ktorých natáčala reportáž, priestor na vyjadrenie. Zrazu k nej jeden z nich prišiel a udrel ju do tváre. „Je pre mňa ťažké normálne fungovať a komunikovať. Mám bolesti hlavy, chrbtice, som malátna,“ dodala. Pred pár dňami sme vás informovali, že sudca poslal 25-ročného útočníka za mreže a obvinil ho z výtržníctva. Putoval do Leopoldova.

„Potvrdzujeme, že naša redaktorka Kristína Kövešová bola počas natáčania reportáže v Trnave napadnutá osobami, ktorých aktivity v posledných dňoch intenzívne mapovala. Televízia Markíza zásadne odsudzuje násilie v akejkoľvek forme a s políciou, ktorá bola v čase incidentu na mieste prítomná, sme pripravení plne spolupracovať. Celú sériu reportáží, ktorá vyvrcholila týmto incidentom, odvysielame už v najbližších dňoch v relácii Reflex,“ vyjadrila sa tesne po incidente Televízia Markíza.

Reportérka sa venovala trnavskému rodinnému gangu z ulice Farárske, ktorý má kradnúť a vyhrážať sa ľuďom aj so zbraňami. Trestnú činnosť údajne pácha už roky, no polícia jeho existenciu nepotvrdila.