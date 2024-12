Redaktorka Markízy vyzvala Danka, aby vyvrátil reči o jeho pití v NR SR. Odmietol „fúknuť“, z požívania alkoholu obvinil ju

Aj v Národnej rade Slovenskej republiky platí, že počas pracovnej doby je zakázané užívať alkohol. Niekedy sa však objavujú pochybnosti o tom, či to poslanci skutočne dodržiavajú. Posledné týždne sa rozpráva o tom, že Andrej Danko bol v práci pod vplyvom alkoholu.

Spomenul to aj Rudolf Huliak v relácii Braňa Závodského, kedy mu odkázal, že by mal menej flirtovať s alkoholom. Pripomína to situáciu z januára 2020, kedy sa Igor Matovič postavil pred šéfa národniarov s papierom, na ktorom mal nápis „On je ožratý“.

Odmietol „fúknuť“

Redaktorka TV Markíza Martina Töröková urobila reportáž priamo v NR SR, kde sa poslancov pýtala na to, či sú ochotní si „fúknuť“.

Mala pripravený tester na alkohol a ten neobišiel napríklad ani predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského. Napriek tomu, že mal v tom čase meniny, tester na alkohol mu ukázal nulu. Problém s tým nemali napríklad ani Tibor Gašpar, Roman Michelko, alebo Martin Dubéci.

Keď však Martina Töröková natrafila na Andreja Danka a snažila sa ho spýtať na to, o čom sa dlhšiu dobu hovorí, nerozhodol sa, že tvrdenia o sebe vyvráti. Naopak, na redaktorku slovne zaútočil s tým, že ona sama má problém s alkoholom.

„Už týždne sú tu nejaké náznaky, že požívate alkohol v parlamente,“ povedala Töröková. „Možno vy požívate alkohol, keď sa na vás pozriem, ale určite nie ja,“ znela Dankova odpoveď.

Keď sa ho spýtala, či je ochotný podstúpiť test na alkohol, odvetil, že kedykoľvek, avšak v momente, keď redaktorka vytiahla alkohol tester, Danko jej odkázal: „Robte si opice z niekoho iného. Jediný, kto pije, ste vy,“ odkázal.

Martina Töröková, keďže bola obvinená z toho, že pije, napokon sama do testeru na alkohol fúkla a nafúkala nulu.