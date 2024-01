„Recept“ herečky Reese Witherspoon sa stal virálnym: Ľudia zostali zhrození, jesť to môže byť nebezpečné

Ako deti ste možno aj vy jedli sneh a olizovali cencúle. Herečka Reese Witherspoon sa rozhodla, že to posunie na novú úroveň a na TikToku uverejnila video, v ktorom sa chváli novým „receptom“. Zo snehu si vyrobila sladkú pochúťku. Nemusí to byť ale bezpečné.

„Recept“ vyvolal zmiešané reakcie

Ako píše web Science Times, pred niekoľkými dňami 47-ročná herečka Reese Witherspoon uverejnila na TikToku video. Vyrába v ňom sladkosť zo snehu, karamelového a čokoládového sirupu a kávy. Hoci sa video rýchlo stalo virálnym, u ľudí vyvolalo aj zmiešané reakcie. Niektorí poukázali na to, že konzumovanie snehu môže byť nebezpečné.

Herečka ani zďaleka nie je jediná, ľudia už dávno vyrábali zmrzlinu zo snehu, pričom zvyčajne k snehu pridávajú mlieko, cukor a vanilku. Lekárka Jennifer Johnson ale varuje, že jedenie snehu nemusí byť bezpečné. Môže byť totiž kontaminovaný a obsahovať mikróby. Pochopiteľne, čerstvo napadaný sneh je menej znečistený ako sneh, ktorý niekde leží už tri dni.

Radšej si kúpte normálnu zmrzlinu

Ak má človek silný imunitný systém, jedenie snehu mu nemusí uškodiť. No môže spôsobiť hnačku, či iné tráviace ťažkosti. Najmä v prípade, ak človek skonzumuje väčšie množstvo. Podľa lekárov by ste nemali jesť sneh zo zeme, a to ani v prípade, ak na prvý pohľad pôsobí čisto.

Ak máte naozaj neodolateľné nutkanie sneh ochutnať, najbezpečnejšia je horná vrstva čerstvo napadaného snehu, ktorý je najďalej od zeme. Nikdy ale neviete, či sneh, ktorý sa práve chystáte dať do úst, neobsahuje vtáčie výkaly či iné znečistenie. Najlepšie preto urobíte, ak si jednoducho pôjdete do potravín kúpiť normálnu zmrzlinu.