Reakcia Viktora Vinczeho na kontroverzný názor vás dostane. Adela má šťastie, keď si to prečítate, pochopíte prečo

Jeden z najznámejších manželských párov si užíva jeden druhého už osem rokov. Keď vyšlo na svetlo sveta, že Adela a Viktor Vincze sa dali dokopy, neprajníci boli presvedčení o tom, že Viktor je so slávnou moderátorkou len preto, aby mu pomohla k úspechu. Ako to naozaj bolo?

Článok pokračuje pod videom ↓

Nemá sa zle aj bez Adely

V dnešnom svete už nie sú žiadnou výnimkou vzťahy, v ktorých je žena úspešnejšia a zarába viac peňazí ako jej partner. Bohužiaľ, muž sa vtedy môže cítiť menejcenný a zasiahne to jeho ego. Na základe toho môžu vo vzťahu vzniknúť problémy a hádky. To sa však netýka Viktora Vinczeho, ktorý bol hosťom v podcaste #BreakTheRules s Nikou Vujisić.

“U nás to nikdy nebola téma, ani pre mňa, lebo na druhej strane, ja sa nemám zle aj bez Adelky. To nie je o tom, že ja teraz sedím doma a pani sa stará a ja som domased na gauči. Čiže aj ja zarábam pekné peniaze, mám nejakú kariéru za sebou,” prezradil Viktor, ako sa k tomu staval na začiatku vzťahu s Adelou.

Nie je to problém ženy

Moderátor ďalej dodal, že vždy, keď má pocit, že sa v ňom ozve ego, snaží sa ho v sebe identifikovať. Podľa neho je priam šialené, že by mal takéto niečo riešiť, keďže má pri sebe fantastickú ženu, ktorá je úspešná.

“Veď ja môžem byť v zásade šťastný, že si vybrala mňa, že chce byť so mnou,” povedal v podcaste Viktor, podľa ktorého je nezmyselné, ak by mal zobrať polovicu projektov len kvôli tomu, aby sa cítil lepšie, keďže sa vtedy vyrovnajú ich príjmy.

Moderátor to celé berie úplne inak. Nejde o problém ženy, ako to môžu mnohí muži vo vzťahoch s úspešnými partnerkami vnímať: “To je môj problém, nie problém mojej ženy. Žena má mať všetky prostriedky na to, aby mohla byť úspešná, aby sa mohla rozvíjať a robiť čokoľvek rovnako, ako to má mať aj jej muž.”

Sú inšpiráciou pre ostatných

Ako ďalej poznamenal, nechce sa s Adelou predbiehať v tom, kto zarobí o 500 alebo 1 000 eur viac. Nikdy by takto nechcel fungovať. Zároveň naznačil, že ak skutočnosť, že sú obaja verejne známi, má pomôcť nejakému páru v podobnom probléme, ktorý sa týka financií a ega, má to celé zmysel. Viktor a Adela by totiž mohli byť skvelým príkladom a zároveň inšpiráciou pre ostatných, ako sa postaviť k tomu, ak je v domácnosti úspešnejšia žena ako muž.