Viktor Vincze po rokoch prehovoril o zásnubách v Teleráne. Jeho slová mnohých ľudí prekvapili, takto to bolo naozaj

Dnes ich ľudia poznajú najmä ako pár, no na začiatku neprajníci ich vzťah spochybňovali. Ako však prezradil šťastný manžel a otec synčeka Maxa, oni už od začiatku tušili, že jeden v druhom našli svoju spriaznenú polovičku a rýchlo pochopili, že chcú navzájom stráviť zvyšok svojich životov spolu.

Moderátor Viktor Vincze najnovšie prijal pozvanie do #BreakTheRules podcastu s Nikou Vujisić. Porozprával jej o svojej rodine, pilotovaní, ale konverzácia sa tiež zamerala na Adelu a Viktor bol mimoriadne úprimný. Prehovoril o tom, akým mužom bol predtým, než ju stretol, ako ho zmenila a ako si uvedomil, že je tá pravá.

Vedel, že je tá pravá

Zásnuby Adely a Viktora neprekvapili len Adelu. Viktor ju totiž požiadal o ruku len po pár mesiacoch vzťahu a aj tejto téme sa Viktor v rozhovore venoval. Na otázku, či si pamätá moment, kedy si uvedomil, že Adela je pre neho tá pravá, odpovedal: „Pamätám si to. Aj keď to nebol jeden moment, že tak teraz si mi to potvrdila, teraz si mi ukázala, že si tá pravá. To sa, samozrejme, trošku vyvíjalo. Ale áno, vyvíjalo sa to veľmi veľmi rýchlo, ale myslím si, že sa to vyvíjalo aj vzájomne.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Pokračoval: „Ja si pamätám, ako sme sa bavili po pár týždňoch, keď sme spolu boli a bolo to také polohumorné, ale zároveň aj polovážne, že počúvaj, že my máme všetko spojené s tými desiatkami. Že sme sa stretli 10. septembra na Sajfovej svadbe, 10. októbra o mesiac nato na nás prišiel bulvár, je medzi nami 10 rokov atď. Tak že poďme pozrieť, kedy by sme mohli mať svadbu 10., najbližšia sobota vychádza na 10. júna budúci rok. Hmm… to je asi trochu skoro, nie? No dobre. A potom, tým, že táto téma bola otvorená ako taká polozábava, ale obaja sme cítili, že to nie je úplne polozábava, tak sa to začalo k tomu blížiť.“

Obaja tak vedeli, že si skutočne vedia predstaviť stráviť zvyšok života s tým druhým. „Reálne sa k tomu začalo blížiť. To človek podľa mňa cíti,“ dodal Vincze. Keď sa mu teda naskytla príležitosť Adelu požiadať o ruku, nezaváhal.

Prsteň kúpil na poslednú chvíľu

Zásnuby Vinczeovcov nakoniec sledovali diváci v priamom prenose v rannom vysielaní Telerána. To však nebol Viktorov plán od začiatku. Priznal totiž, že plán požiadať Adelu o ruku vznikol až potom, ako ich pozvali, aby boli hosťami v tejto relácii.

„Priznám sa, nemal som žiadny takýto plán. To bolo veľmi spontánne,“ vysvetlil Viktor s tým, že verejné zásnuby neboli spôsob, ako dokázať neprajníkom, ktorí spochybňovali ich vzťah pre vekový rozdiel, že to spolu myslia vážne.

V momente, ako sa Viktor rozhodol požiadať Adelu o ruku, dokonca ani nemal kúpený prsteň a netušil, či ho vôbec bude mať včas. „Dva týždne pred Teleránom mi volá dramaturgička z Telerána, že počuj, Viktor, dlho ste u nás neboli, nechcete prísť podebatovať o tom, že ako sa máte? Vieš, zaľúbení, Valentín… Hovorím, dôjdeme. Položil som a hovorím si: hah,“ spomínal moderátor a dodal: „Takže rovno som šiel objednať prsteň, rýchlo, či stihne prísť. Samozrejme som netrafil veľkosť. Vyzeralo to ako taká basketbalová obruč, ktorú som jej navliekal na prst, takže úplne zle.“

„Dnes by som to možno urobil inak, ale vtedy som to tak cítil. Ja sa za to hanbím iba trochu. Veľmi nie, lebo neľutujem to,“ priznal ďalej a vysvetlil, že je rád, že si raz ich synček Max bude môcť pozrieť ich zásnuby na videu.