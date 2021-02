Raz si ním pokazíme žalúdok, no viac na to jedlo už nemôžeme ani pozrieť. Prečo je to tak?

Nie je to príjemná skúsenosť. A aj keď bolo dovtedy práve to jedlo vaše obľúbené, už na neho nemôžete ani len pozrieť bez toho, aby vám nenaskočila husia koža a žalúdok nezovrel nepríjemný pocit. Vedci sa rozhodli preskúmať, prečo je to tak.

Vedci u slimákov vytvorili averziu voči cukru

Zlá skúsenosť s jedlom zvyčajne zapríčiní, že sa na daný pokrm nemôžeme už ani pozrieť. Vedci sa rozhodli, že zistia, prečo je to tak a použili k tomu slimáky, píše portál Medical Express. Uznajte, využiť na tento experiment ľudí, by bolo prinajmenšom komplikované. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Current Biology, vedci sa nazdávajú, že nepríjemná skúsenosť s jedlom, napríklad pokazený žalúdok, vyvolá zmenu v mozgu, ktorá ovplyvní naše budúce správanie.

Podobne ako iné zvieratá, aj slimáky milujú cukor a začnú sa na ňom kŕmiť hneď, keď sa naskytne príležitosť. V rámci experimentu však vedci jemne poťukali slimákom po hlave vždy, keď sa do cukru pustili. To v nich vypestovalo voči cukru averziu a pri najbližšej príležitosti sa ho nedotkli, ani keď boli hladné.

Vedci zistili, že je za to zodpovedný neurologický proces, ktorý zmenil spôsob, akým by slimák reagoval za bežných okolností. Súčasťou slimačieho mozgu je neurón, ktorý je spúšťačom reakcií na jedlo. Neurón sa aktivuje v prípade, keď práve nie je prítomná žiadna potrava. Ak však slimák nájde jedlo, funkcia neurónu sa utlmí, aby sa mohol najesť. Úlohou týchto neurónov je zabezpečiť, aby slimák zakaždým nezjedol čokoľvek, čo sa mu dostane do cesty.

Mozog chce zabrániť prejedaniu sa či iným nepríjemnostiam

V prípade, ak slimák zažije pri jedení cukru negatívny zážitok, funkcia neurónu sa prehodí. Kým predtým bola v prítomnosti cukru jeho funkcia utlmená, po negatívnom zážitku je neurón aktívny. Keď dali vedci slimákom kúsok uhorky, spokojne sa na nej nakŕmili. To znamená, že vypestovali reakciu len na špecifický druh jedla, v tomto prípade na cukor. Dalo by sa teda povedať, že naučili slimáky zdravo sa stravovať tým, že u nich vytvorili averziu voči cukru.

Zaujímavé je, že po odstránení neurónu slimákom cukor opäť zachutil. Zdá sa teda, že reakcia sa viaže na špecifický neurón. Aj keď vedci vykonali experiment na slimákoch, myslia si, že ľudský mozog reaguje podobne. Správne fungujúce neuróny by mali zabrániť tomu, aby človek zjedol čokoľvek, čo sa mu dostane do rúk.

Malo by ísť o prirodzený spôsob, ako sa telo snaží zabrániť prejedaniu a vzniku obezity či iných nepríjemností. Keď si tak dáte držkovú polievku, z ktorej vám bude poriadne zle, pri najbližšej príležitosti vám mozog dá signál, že toto jesť nechcete. Varujeme však, človek nie je slimák, ktorého len tak vytrénujete. Keď teda uvidíte niekoho vyjedať sladkosti, určite ho nebite po hlave, aby ste ho od toho odnaučili.