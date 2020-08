Rastliny sa dokážu samé rozhodovať a vedia aj počítať, ukázal zaujímavý experiment

Možno to znie bláznivo, no ak doma pestujete rastliny, možno by ste sa s nimi občas mali porozprávať aj vy. Uvidíte, o koľko lepšie sa im bude vďaka tomu dariť.

Rozozná príbuzného a dokáže sa rozhodovať

Rastliny totiž dokážu odlíšiť svojho príbuzného od rastliny iného druhu, môžu sa rozhodovať, pamätajú si rôzne udalosti a dokonca dokážu aj počítať, píše portál Daily Mail. Zdá sa teda, že rastliny sú omnoho múdrejšie, ako by ste si možno mysleli.

Aj keď rastliny nemajú mozog, dokážu sa v istom zmysle slova učiť rovnako, ako sa učia zvieratá či dokonca človek. Autor štúdie, ktorá bola publikovaná v časopise Journal of Comparative Psychology, Umberto Castiello hovorí, že rastliny majú isté kognitívne schopnosti a dokážu so svojím majiteľom komunikovať.

Napríklad, vedcom sa podarilo zistiť, že taká mucholapka (Dionaea muscipula) dokáže spočítať kroky, ktoré obeť urobila na povrchu rastliny. Ako vedci k tomuto zisteniu prišli?

Ukázalo sa, že mucholapka sa zavrie len v prípade, ak ju hmyz podráždi dvakrát v priebehu 20 sekúnd. To znamená, že rastlina si na krátky čas dokáže zapamätať prvý impulz a vyčkať na druhý. Tento systém je pre rastliny mimoriadne praktický, zabráni sa totiž plytvaniu energie na podnety, z ktorých rastlina nič nemá, napríklad dažďové kvapky či listy priviate vetrom.

Majú lepšiu pamäť, ako by ste si mysleli

Citlivka obyčajná (Mimosa pudica) si zas zapamätá, ak ste ju počas prenášania nechcene pustili z rúk a spadla vám na zem. Dôkazom je experiment, v rámci ktorého bola rastlina 60-krát po sebe zhodená na zem z výšky približne 15 centimetrov. Po čase sa listy rastliny prestali zatvárať (forma obranného mechanizmu), pretože si rastlina uvedomila, že pád z takej výšky jej neuškodí.

Začne to byť niečo normálne rovnako, ako keď človek spočiatku reaguje na kvapkanie kohútika, no postupne si zvykne. Navyše, rastlina si túto informáciu dokáže uchovať až po dobu mesiaca, čo je jednoznačne prejav dlhodobej pamäti.

Ďalšou zaujímavosťou je, že rastliny dokážu rozoznať, či sú prítomné ďalšie rastliny rovnakého druhu alebo sú rastliny „cudzie“. Vypúšťajú tak viac chemikálie, ktorá im pomôže ubrániť sa pred predátormi.

Štúdia okrem toho naznačuje, že ak je množstvo zdrojov nedostatočné, jedna rastlina dokáže koreňmi vyslať signál druhej, aby si urobila dostatočné zásoby pre prípad núdze. Niet teda pochýb o tom, že rastliny sú kognitívne organizmy, otázkou však ostáva, ako svoje schopnosti využívajú.