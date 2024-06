Posledné dni Michaela Jacksona: Od lekára žobronil „mliečko“, ten ho napokon zabil. Odsedel si za to iba 2 roky

Do sveta popmusic a hudby sa zapísal nezmazateľným písmom a dodnes sa nájdu milióny ľudí, podľa ktorých Michael Jackson bol, je a navždy bude tým najlepším spevákom všetkých čias. Tento fenomenálny hudobník, ktorého život poznačili mnohé kauzy, poslednýkrát vydýchol 25. júna 2009, teda presne pred 15 rokmi.

Od mladosti vo víre hudby

Michael Jackson pochádzal z mnohopočetnej rodiny a už vo veku 6 rokov bol členom hudobnej skupiny známej ako Jackson 5, kde vystupoval spolu so svojimi bratmi a pod záštitou ich otca, uvádza GQ. Už v tej dobe sa ukazoval malý Michael ako skvelý spevák a bola mu predpovedaná významná kariéra.

Sólovú kariéru odštartoval v roku 1971, vo veku 13 rokov, no najviac sa preslávil až v 80. rokoch, keď vydal album Thriller, ktorý mu vyniesol 7 cien Grammy. Tento album sa tiež stal najpredávanejším albumom sveta s počtom viac ako 100 miliónov.

Zmena farby pleti a kauzy

Pri pohľade na Michaela Jacksona, napríklad z čias, keď pôsobil v skupine Jackson 5 či v čase nahrania albumu Thriller a v porovnaní s jeho neskoršou kariérou, nikomu neunikne zmena farby jeho pleti. Jackson bol Afroameričan, avšak na konci jeho života nebolo badať žiadne tmavé odtiene pokožky. Neoficiálne sa hovorí o tom, že spevák podstupoval bielenie kože, a to aj z toho dôvodu, že si myslel, že ako beloch bude mať väčší úspech.

Sám Jackson ale tvrdil, že podstúpil iba dve plastické operácie, jedna sa týkala nosa a druhá rázštepu brady. Dôvodom zmeny farby jeho pleti mali byť ochorenia vitiligo a lupus, ako uvádza archivovaný článok Washington post. Jackkson mal tiež používať rôzne krémy na zosvetlenie pokožky, ktoré mali zakryť stopy po ochoreniach, ktoré mu vytvárali biele fľaky.

Jackson bol okrem zmeny farby pleti známy aj rôznymi výstrelkami. Vlastnil šimpanza menom Bubbles, s ktorým zdieľal spálňu a o ktorom sme vám priniesli aj článok. Údajne chcel tiež odkúpiť kostru „Slonieho muža Josepha Merricka„, o ktorom sme rovnako písali.

Najviac sa ale s Jacksonom spájajú jeho kauzy o zneužívaní detí na ranči Neverland, kde mal sexuálne zneužívať maloletých chlapcov.

Posledný deň Michaela Jacksona

V deň, keď Michael Jacskon zomrel, nič nenasvedčovalo tomu, že by mal byť jeho posledným. Jackson sa sťažoval svojmu lekárovi, že nemôže zaspať a prosil ho o „mlieko“. To však nebolo také, aké by si bežný človek predstavoval. Jeho lekár, uhovorený Jacksonom, natiahol striekačku a pichol slávnemu spevákovi vyžobranú dávku lieku. Následné udalosti nabrali rýchly spád.

